«Al mercato ogni spesa ha un volto amico»: Fiva Bergamo torna tra i banchi con la nuova campagna

Dietro ogni banco c’è una persona che conosce i clienti per nome, sa cosa preferiscono e ha sempre un consiglio pronto. È questa la forza dei mercati, al centro della nuova campagna di Fiva, la Federazione italiana venditori su area pubblica di Confcommercio Bergamo, che ha scelto come slogan «Al mercato ogni spesa ha un volto amico». Un messaggio rivolto ai cittadini, perché tornino a riconoscere nei mercati un luogo di relazioni e incontro, prima ancora che di acquisti. Lo slogan della campagna sarà distribuito sotto forma di adesivo tra i banchi di città e provincia: oltre mille marchi pronti a portare il messaggio da ogni singola bancarella, un piccolo gesto per valorizzare l’ambulantato e i mercati rionali e cittadini.

Nelle prossime settimane gli incaricati dell’associazione, tra cui il presidente Fiva Bergamo Diego Pesenti e il segretario provinciale Carlo Garzetta, passeranno di banco in banco nei principali mercati, in particolare in quelli in cui hanno sede le delegazioni di Confcommercio Bergamo, per incontrare gli operatori nelle piazze in cui lavorano ogni giorno. Sarà

Diego Pesenti e Carlo Garzetta l’occasione per ricordare a ciascuno la scadenza del 31 dicembre per l’asseverazione dell’attestazione annuale, passaggio fondamentale per non incorrere in sanzioni, oltre che per offrire consulenza e assistenza direttamente sul posto. Il servizio è gratuito per gli associati Fiva. L’attestazione è il documento di cui deve dotarsi ogni commerciante su aree pubbliche per verificare la regolarità amministrativa, previdenziale, fiscale e assistenziale: non è un’autodichiarazione, ma viene rilasciata dal legale rappresentante dell’associazione di categoria o dai comuni. La presenza nei mercati servirà anche a confrontarsi sugli altri temi sindacali, valutare nuove iniziative e raccogliere eventuali criticità.

Il valore dei mercati

«Il volto amico di cui parla il nostro slogan è prima di tutto quello degli ambulanti, che ogni mattina, al buio o alle prime luci dell’alba, montano il banco e aprono la loro bottega nelle piazze – sottolinea Diego Pesenti, presidente di Fiva Bergamo e vicepresidente nazionale Fiva –. Vogliamo che i cittadini riscoprano il valore del mercato e che i nostri soci sentano accanto a sé un’associazione che li ascolta e li accompagna. Tornare nei mercati significa questo: relazioni, condivisione e partecipazione sono i valori che ci guidano e che non dobbiamo perdere di vista. Per questo uniamo l’assistenza tecnica per le attestazioni al confronto diretto, perché una pratica si risolve in fretta, ma la fiducia si costruisce giorno dopo giorno, stando insieme e condividendo un pezzo di vita quotidiana».

Il quadro in cui si muove la categoria resta impegnativo e negli ultimi mesi c’è stato un lavoro e un confronto con alcune amministrazioni comunali per riqualificare le aree mercatali. «Il posizionamento è tutto, anche per il commercio itinerante – aggiunge Pesenti –. Dove il mercato resta in centro continua a vivere e a fare vivere la comunità. In questi mesi siamo stati impegnati nella riqualificazione di diversi mercati, da Dalmine a Boltiere e a Treviglio Nord. Abbiamo lavorato fianco a fianco con comuni e tecnici per mantenere l’appeal commerciale e creare dove possibile parcheggi in più per le auto, per incentivare il più possibile la frequentazione dei mercati. Servono nuove strategie per conquistare i consumatori, anche con soluzioni sperimentali e strumenti digitali, ma nulla sostituirà il consiglio, la battuta, la trattativa sul prezzo che da sempre fanno dei mercati un appuntamento atteso».

Il tour associativo