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Economia / Bergamo Città Venerdì 26 Giugno 2026

Altro aumento per le tute blu: in busta paga 53 euro in più

IL CONTRATTO . L’incremento «anti-inflazione» vale 691 euro in un anno. «Il contratto dei metalmeccanici è l’unico che tutela il potere d’acquisto».

Lettura 1 min.
Francesca Belotti
Francesca Belotti
Altro aumento per le tute blu: in busta paga 53 euro in più
Un metalmeccanico al lavoro in reparto in una foto di repertorio. Da giugno scattano gli aumenti legati all’inflazione

Bergamo

Effetto «lettera H» sugli aumenti contrattuali che per i metalmeccanici scattano tradizionalmente il 1 giugno di ogni anno. Quelli, per intenderci, legati all’indice Ipca (al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati), che misura l’inflazione. La «lettera H» - una quota extra inserita anche nell’ultimo rinnovo contrattuale di novembre 2025 firmato da Fim, Fiom e Uilm e Federmeccanica e Assistal - consente alle tute blu di beneficiare di un aumento maggiore rispetto a quello previsto in base all’Ipca-Nei. Che l’anno scorso si è attestata a 1,9%, mentre la previsione era al 2%, cosa che ha fatto scattare un meccanismo di compensazione. L’incremento che si sarebbe dovuto tradurre in 41 euro lordi mensili (per 13 mensilità) al livello C3, sale invece a 53,17 euro lordi. Certo, sono cifre lontane dai 123 euro di aumento corrisposti a partire da giugno 2023 e dai 137 euro pagati da giugno 2024, ma in quegli anni l’inflazione galoppava e non poco.

I commenti

Ecco perché il giudizio positivo è unanime, sia da parte dei sindacati, che sul versante imprenditoriale. Per Agostino Piccinali, presidente del gruppo Meccatronici di Confindustria Bergamo, «la tranche di aumento di giugno 2026 è superiore all’inflazione calcolata con l’Ipca-Nei, il differenziale non è un maggior costo per le aziende, ma compensa il pacchetto di flessibilità organizzative introdotte con il rinnovo del ccnl, nell’ambito di uno scambio negoziale equilibrato che è il valore aggiunto di questo contratto». E aggiunge: «Le aziende non volevano risparmiare, ma erogare importi che fossero “giustificati”».

Dal canto suo Emanuele Fantini, segretario generale della Fim di Bergamo, rileva che «l’aumento di giugno 2026 è superiore all’incremento del costo della vita. Per la seconda tornata contrattuale, abbiamo un dato che conferma la positività del modello contrattuale dei metalmeccanici: gli aumenti mensili superano l’inflazione, rafforzando realmente il potere d’acquisto dei lavoratori».

L’aumento di quest’anno è lontano dai 123 euro corrisposti a partire da giugno 2023 e dai 137 euro pagati da giugno 2024

«La categoria dei metalmeccanici ha rinnovato tutti e cinque i contratti (Federmeccanica e Assistal, Unionmeccanica, orafi, cooperative e artigiani, ndr) e tutti i ccnl hanno determinato aumenti superiori all’inflazione, che incrementano il potere d’acquisto - sottolinea il bergamasco Mirco Rota della Fiom nazionale -. È un risultato importante se teniamo conto anche del fatto che, a eccezione del contratto degli artigiani, questo modello determina aumenti certi e automatici ogni anno, un unicum nel mondo contrattuale».

Ed Emilio Lollio, segretario generale della Uilm di Bergamo, afferma: «Anche l’ultimo contratto siglato richiama il tema della clausola di salvaguardia che è un aspetto importante per il contratto dei metalmeccanici. E per la Uilm può essere una spinta per applicarlo anche negli altri settori, perché questo comporta la salvaguardia del potere d’acquisto».

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