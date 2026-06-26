Altro aumento per le tute blu: in busta paga 53 euro in più

Effetto «lettera H» sugli aumenti contrattuali che per i metalmeccanici scattano tradizionalmente il 1 giugno di ogni anno. Quelli, per intenderci, legati all’indice Ipca (al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati), che misura l’inflazione. La «lettera H» - una quota extra inserita anche nell’ultimo rinnovo contrattuale di novembre 2025 firmato da Fim, Fiom e Uilm e Federmeccanica e Assistal - consente alle tute blu di beneficiare di un aumento maggiore rispetto a quello previsto in base all’Ipca-Nei. Che l’anno scorso si è attestata a 1,9%, mentre la previsione era al 2%, cosa che ha fatto scattare un meccanismo di compensazione. L’incremento che si sarebbe dovuto tradurre in 41 euro lordi mensili (per 13 mensilità) al livello C3, sale invece a 53,17 euro lordi. Certo, sono cifre lontane dai 123 euro di aumento corrisposti a partire da giugno 2023 e dai 137 euro pagati da giugno 2024, ma in quegli anni l’inflazione galoppava e non poco.

I commenti

Ecco perché il giudizio positivo è unanime, sia da parte dei sindacati, che sul versante imprenditoriale. Per Agostino Piccinali, presidente del gruppo Meccatronici di Confindustria Bergamo, «la tranche di aumento di giugno 2026 è superiore all’inflazione calcolata con l’Ipca-Nei, il differenziale non è un maggior costo per le aziende, ma compensa il pacchetto di flessibilità organizzative introdotte con il rinnovo del ccnl, nell’ambito di uno scambio negoziale equilibrato che è il valore aggiunto di questo contratto». E aggiunge: «Le aziende non volevano risparmiare, ma erogare importi che fossero “giustificati”».

Dal canto suo Emanuele Fantini, segretario generale della Fim di Bergamo, rileva che «l’aumento di giugno 2026 è superiore all’incremento del costo della vita. Per la seconda tornata contrattuale, abbiamo un dato che conferma la positività del modello contrattuale dei metalmeccanici: gli aumenti mensili superano l’inflazione, rafforzando realmente il potere d’acquisto dei lavoratori».

L’aumento di quest’anno è lontano dai 123 euro corrisposti a partire da giugno 2023 e dai 137 euro pagati da giugno 2024 «La categoria dei metalmeccanici ha rinnovato tutti e cinque i contratti (Federmeccanica e Assistal, Unionmeccanica, orafi, cooperative e artigiani, ndr) e tutti i ccnl hanno determinato aumenti superiori all’inflazione, che incrementano il potere d’acquisto - sottolinea il bergamasco Mirco Rota della Fiom nazionale -. È un risultato importante se teniamo conto anche del fatto che, a eccezione del contratto degli artigiani, questo modello determina aumenti certi e automatici ogni anno, un unicum nel mondo contrattuale».