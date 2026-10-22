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Economia / Bergamo Città Giovedì 22 Ottobre 2026

Beauty to Business debutta con ClioMakeUp: «L’esperienza di Cosmoprof per far crescere questa fiera»

LA KERMESSE. Madrina dell’evento l’imprenditrice digitale. Sono 10 su 80 le aziende orobiche alla kermesse. Bologna Fiere ha acquisito il 70% della newco creata a fine 2025 con Promoberg.

Lettura 1 min.
Lucia Ferrajoli
Lucia Ferrajoli
Beauty to Business debutta con ClioMakeUp: «L’esperienza di Cosmoprof per far crescere questa fiera»
Il taglio del nastro: al centro, da sinistra, Zammatteo e Lenzini

Bergamo

Innovazione è la parola che ricorre di più in Fiera all’inaugurazione della terza edizione del Beauty to Business Summit. La manifestazione riunisce la filiera della Cosmetic Valley lombarda, hub produttivo che genera il 63% del fatturato nazionale, con un’ottantina di aziende espositrici, 10 delle quali bergamasche (oltre il 12%) e quattro straniere. L’appuntamento segna una svolta con l’ingresso nel network di Bologna Fiere Cosmoprof, che ha acquisito il 70% della newco creata a fine 2025 con Promoberg.

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«Valore strategico»

Enrico Zannini, direttore generale di Bologna Fiere Cosmoprof, ha ribadito il «valore strategico di Beauty to Business» e l’intenzione di «mettere a disposizione l’esperienza internazionale di Cosmoprof per far crescere questa iniziativa nei prossimi anni».

«Siamo orgogliosi che i migliori brand, le aziende contoterziste, i produttori di packaging e macchinari si siano dati appuntamento a Bergamo», ha sottolineato Elena Tiraboschi, responsabile della manifestazione per Promoberg, aggiungendo che il Beauty to Business Summit «rappresenta un’opportunità per consolidare il ruolo della Fiera di Bergamo come luogo di incontro tra imprese, competenze e innovazione, in un comparto che esprime un’importante capacità industriale e una forte vocazione internazionale. L’ingresso della manifestazione nel network Cosmoprof ha aperto una nuova prospettiva di sviluppo, creando le condizioni per rafforzarne progressivamente il posizionamento e ampliare le opportunità di relazione tra gli operatori».

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Tra le novità di quest’anno spicca la Polo Factory, una linea di produzione integrata – dalla formulazione al packaging – allestita grazie a sette imprese associate al Polo della Cosmesi, organizzatore del nono Polo Innovation Day in programma oggi.

I riconoscimenti

Per gli Innovation Beauty Award sono state premiate la trevigliese R&D Color per il prodotto più innovativo (un mascara volumizzante), la cremonese Pennelli Faro per quello più creativo (un pennello nato dall’impiego di una tecnologia digitale che consente di superare i vincoli dei processi produttivi tradizionali e di raggiungere un elevato livello di personalizzazione) e la startup franco-tedesca Smey per il più sostenibile (una piattaforma per la ricerca di materie prime per la cosmetica che combina biodiversità, fermentazione e intelligenza artificiale).

Ospite d’onore ClioMakeUp

«La sfida è mantenere l’equilibrio tra innovazione e sostenibilità, valorizzando la capacità delle imprese di fare rete», ha commentato Claudia Lenzini, assessore del Comune di Bergamo, al taglio del nastro con Clio Zammatteo, in arte ClioMakeUp, madrina dell’evento. «Un cosmetico innovativo è quello che ha un plus. Dal mio punto di vista a fare davvero la differenza sono gli ingredienti di qualità, e la qualità italiana non ha rivali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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