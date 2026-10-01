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Economia / Bergamo Città Giovedì 01 Ottobre 2026

Creattiva, al via in Fiera la 34ª edizione tra corsi, moda e prevenzione

LA MANIFESTAZIONE. Dal 1° al 4 ottobre la Fiera di Bergamo ospita la 34ª edizione di Creattiva, con oltre 200 espositori, corsi, Fashion Half Marathon e prevenzione.

Lettura meno di un minuto.
Giorgio Lazzari
Giorgio Lazzari Collaboratore
Creattiva, al via in Fiera la 34ª edizione tra corsi, moda e prevenzione
L’apertura di Creattiva alla Fiera di Bergamo, giovedì 1°ottobre

Bergamo

Una lunga fila di trolley, pronti per essere riempiti di ogni materiale, è la prima immagine che si presenta davanti ai padiglioni fieristici di via Lunga, che hanno accolto l’edizione autunnale di Creattiva.

Già di prima mattina si respirava un certo fermento tra gli operatori, pronti ad accogliere le visitatrici, un vero e proprio fiume in piena, arrivate con largo anticipo davanti ai tornelli.

Creattiva, al via in Fiera la 34ª edizione tra corsi, moda e prevenzione
Creattiva ha aperto le porte allea 34esima edizione in Fiera giovedì 1° ottobre

La 34esima edizione della manifestazione, dedicata alle arti manuali, proseguirà fino a domenica prossima. In quattro giorni di prevedono diverse migliaia di presenze, in prevalenza un pubblico femminile, che arriva da tutte le regioni italiane ma anche dai Paesi europei grazie al collegamento con il vicino aeroporto.

Sui banchi dei 200 espositori si trovano veramente tutti i materiali, ma il valore aggiunto è rappresentato dalle decine di corsi gratuiti che permettono al pubblico di imparare tecniche e creatività. Trascorsa ormai l’estate, inutile negare che lo sguardo corre verso il prossimo Natale e di conseguenza gli acquisti vengono effettuati anche in funzione della regalistica.

Sul fronte della prevenzione prosegue anche quest’anno l’iniziativa PreVieni in Fiera, il progetto dedicato alla promozione della salute nato dalla collaborazione tra Promoberg, Asst Papa Giovanni XXIII, Ats e Comune di Bergamo, insieme a Lilt e Cuore Batticuore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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