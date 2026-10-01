Creattiva, al via in Fiera la 34ª edizione tra corsi, moda e prevenzione

Una lunga fila di trolley, pronti per essere riempiti di ogni materiale, è la prima immagine che si presenta davanti ai padiglioni fieristici di via Lunga, che hanno accolto l’edizione autunnale di Creattiva .

Già di prima mattina si respirava un certo fermento tra gli operatori, pronti ad accogliere le visitatrici, un vero e proprio fiume in piena, arrivate con largo anticipo davanti ai tornelli.

Sui banchi dei 200 espositori si trovano veramente tutti i materiali, ma il valore aggiunto è rappresentato dalle decine di corsi gratuiti che permettono al pubblico di imparare tecniche e creatività. Trascorsa ormai l’estate, inutile negare che lo sguardo corre verso il prossimo Natale e di conseguenza gli acquisti vengono effettuati anche in funzione della regalistica.