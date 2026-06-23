Emergenza caldo nei luoghi di lavoro, Usb Bergamo chiede un intervento urgente alle istituzioni

Usb Bergamo chiede un intervento urgente contro l’emergenza caldo nei luoghi di lavoro. Il sindacato nella giornata del 23 giugno ha inviato una comunicazione formale al prefetto di Bergamo, alla sindaca di Bergamo e ad Ats Bergamo per sollecitare misure immediate a tutela della salute e della sicurezza di lavoratrici e lavoratori.

Secondo Usb, le temperature elevate, unite all’umidità, ai ritmi produttivi, alla fatica fisica e alla presenza di ambienti non adeguatamente climatizzati, rappresentano un rischio concreto per chi opera in condizioni già gravose.

I settori a rischio

La situazione riguarda in particolare magazzini, logistica, cantieri, fabbriche, appalti, cooperative, servizi esterni e tutti quei luoghi di lavoro nei quali non vengono garantite condizioni microclimatiche adeguate.

Il sindacato ritiene «inaccettabile che, di fronte a un’emergenza climatica evidente, la continuità produttiva venga anteposta alla tutela della salute».

Per questo Usb Bergamo ha chiesto alle istituzioni competenti la sospensione delle attività nei reparti, nei magazzini, nei cantieri e nelle aree produttive dove non sia possibile garantire condizioni di lavoro sicure. Tra le richieste figurano anche il mantenimento della piena retribuzione per le lavoratrici e i lavoratori coinvolti, la rimodulazione degli orari evitando le fasce più calde della giornata, pause aggiuntive, acqua fresca, aree di ristoro idonee, ventilazione, climatizzazione e strumenti adeguati contro lo stress termico.

Controlli per i più fragili