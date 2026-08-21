Fiera zootecnica della Roncola: «Impegno per essere più attrattivi»

Il maltempo non ha fermato la fiera zootecnica che si è svolta il 20 agosto a Roncola. Nonostante le previsioni, che davano pioggia a partire dalla mattinata, il clima si è mantenuto praticamente asciutto fino al pomeriggio. Giunta quest’anno alla 62esima edizione, la manifestazione ha attirato il grande pubblico «confermandosi custode di una tradizione che affonda le radici in oltre sei decenni di storia – come ha commentato il sindaco di Roncola, Andrea Rota -. La fiera non è soltanto un appuntamento agricolo, ma un momento identitario per la nostra comunità: un’occasione per rendere omaggio al lavoro silenzioso e costante di chi, ogni giorno, si prende cura della terra e degli animali, custodendo un patrimonio che è insieme economico, culturale e umano».

Il campo sportivo di Roncola è stato rinnovato proprio in questi mesi, con l’obiettivo di accogliere al meglio la fiera zootecnica «in una struttura che torna a vivere come punto di ritrovo per i cittadini, pronta ad accogliere momenti di festa, sport e aggregazione – ha sottolineato il primo cittadino -. In questa edizione erano presenti circa 110 capi, un numero in calo rispetto al passato e un dato che ci richiama alla responsabilità di sostenere e valorizzare questa tradizione. Sarà nostra premura, l’anno prossimo, adoperarci per incentivare la partecipazione degli allevatori della Valle Imagna e della Val San Martino».

I capi premiati