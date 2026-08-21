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Economia / Valle Imagna Venerdì 21 Agosto 2026

Fiera zootecnica della Roncola: «Impegno per essere più attrattivi»

LA PREMIAZIONE . Alla mucca «Bloom» della Ellebi di Rota d’Imagna il titolo di Regina e quello di miglior mammella.

Lettura 1 min.
Giorgio Lazzari
Giorgio Lazzari Collaboratore
Fiera zootecnica della Roncola: «Impegno per essere più attrattivi»
La premiazione dei migliori capi, ieri, alla fiera zootecnica della Roncola

Il maltempo non ha fermato la fiera zootecnica che si è svolta il 20 agosto a Roncola. Nonostante le previsioni, che davano pioggia a partire dalla mattinata, il clima si è mantenuto praticamente asciutto fino al pomeriggio. Giunta quest’anno alla 62esima edizione, la manifestazione ha attirato il grande pubblico «confermandosi custode di una tradizione che affonda le radici in oltre sei decenni di storia – come ha commentato il sindaco di Roncola, Andrea Rota -. La fiera non è soltanto un appuntamento agricolo, ma un momento identitario per la nostra comunità: un’occasione per rendere omaggio al lavoro silenzioso e costante di chi, ogni giorno, si prende cura della terra e degli animali, custodendo un patrimonio che è insieme economico, culturale e umano».

Il campo sportivo di Roncola è stato rinnovato proprio in questi mesi, con l’obiettivo di accogliere al meglio la fiera zootecnica «in una struttura che torna a vivere come punto di ritrovo per i cittadini, pronta ad accogliere momenti di festa, sport e aggregazione – ha sottolineato il primo cittadino -. In questa edizione erano presenti circa 110 capi, un numero in calo rispetto al passato e un dato che ci richiama alla responsabilità di sostenere e valorizzare questa tradizione. Sarà nostra premura, l’anno prossimo, adoperarci per incentivare la partecipazione degli allevatori della Valle Imagna e della Val San Martino».

I capi premiati

La fiera zootecnica della Roncola, una vera e propria vetrina per il comparto agricolo delle valli orobiche, ha esposto i bovini di razza Bruna Alpina e Frisona. La mucca «Bloom» dell’azienda agricola Ellebi di Rota d’Imagna, gestita dall’imprenditore agricolo Oscar Locatelli, ha fatto doppietta e si è aggiudicata sia il titolo di Regina sia quello di miglior mammella. La corona di Reginetta è invece stata assegnata a «Feyre» dell’azienda agricola Pelegrì di Ivan Avogadro, che ha sede a Palazzago. Il prossimo appuntamento con la stagione delle fiere zootecniche è previsto per il 12 settembre a Valtorta.

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