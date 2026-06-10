Indennità per partite Iva: aiuto per i cali di fatturato

Introdotta in via sperimentale nel 2021 e riconosciuta a regime con la legge di bilancio 2024, tra pochi giorni (si prevede intorno alla metà di giugno) dovrebbe aprirsi la finestra per inoltrare le richieste 2026 per l’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro), destinata a professionisti con partita Iva iscritti alla Gestione separata dell’Inps che esercitano attività di lavoro autonomo come professione abituale e hanno subito una riduzione del proprio reddito.

Come spiega l’Inps, l’indennità è erogata per sei mesi, a partire dal giorno successivo alla data di invio della domanda e non può essere richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione della stessa.

L’importo della misura è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda. In base alle anticipazioni, per l’anno in corso l’importo dovrebbe essere compreso tra un minimo di 255 euro e un massimo di 817,69 euro mensili. Gli importi sono calcolati sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente. La domanda va presentata esclusivamente online, entro il 31 ottobre di ogni anno, effettuando l’accesso al servizio Inps (www.inps.it) con le proprie credenziali (Spid, Cie o Cns), oppure tramite Contact center ai numeri 803.164 da rete fissa (gratuito), 06.164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); infine rivolgendosi agli enti di patronato e intermediari dell’Istituto.