Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Pianura Sabato 03 Ottobre 2026

Mais selezionato, il colosso BF acquisisce Planta

LA NOVITÀ. La ricerca dell’azienda bergamasca ha portato a un cereale che meglio si adatta al cambiamento climatico, ad esempio a una minore presenza di acqua.

Lettura 1 min.
Mais selezionato, il colosso BF acquisisce Planta

Fontanella.

BF International, il più importante gruppo agroindustriale italiano, ha concentrato la sua attenzione su una piccola società altamente innovativa bergamasca. Planta, con sede a Fontanella, è stata fondata nel 2004 dal genetista Alberto Verderio ed è specializzata nella ricerca e nel miglioramento genetico del mais. Ora BF International, attraverso la controllata Sis - Società italiana sementi, ne ha acquisito la maggioranza (con un’opzione per aumentare gradualmente la quota di controllo) rafforzando il percorso avviato con l’acquisizione dello stabilimento di Casalmorano nel Cremonese (dove verrà spostata la sede legale e operativa di Planta), che punta a creare un polo dedicato al mais in cui ricerca, genetica e produzione del seme possono operare in modo integrato.

«L’ingresso di Planta ci permette di presidiare l’intera filiera, dalla ricerca e dalla selezione degli ibridi alla moltiplicazione, produzione e commercializzazione del seme, mantenendo in Italia il cuore della ricerca e della genetica» ha commentato Nicola Mozzini, direttore generale di SIS, mentre Verderio si dichiara «molto motivato» dal nuovo percorso che permetterà a Planta di «avere un’espansione internazionale», potendo testare le proprie varietà non più solo all’interno della Pianura Padana, ma «in tutta l’area mediterranea europea, in Africa, Sud America e nel Centro Asia» e nei 45 Paesi in cui è presente il gruppo emiliano che nel primo semestre 2026 ha registrato un Valore delle produzione pari a 1,2 miliardi.

Per quanto riguarda le applicazioni è lo stesso Verderio a spiegare che le varietà di mais studiate e prodotte da Planta servono sia l’industria dei mangimi animali, sia l’industria alimentare, con una specifica particolare sulla birra e l’industria energetica, con la produzione di biometano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fontanella
Casalmorano
Sociale
Impiego
Lavoro
Industria Trasformazione
Agricoltura
Economia, affari e finanza
Astrid Serughetti
Planta