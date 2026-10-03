Mais selezionato, il colosso BF acquisisce Planta

BF International, il più importante gruppo agroindustriale italiano, ha concentrato la sua attenzione su una piccola società altamente innovativa bergamasca. Planta, con sede a Fontanella, è stata fondata nel 2004 dal genetista Alberto Verderio ed è specializzata nella ricerca e nel miglioramento genetico del mais. Ora BF International, attraverso la controllata Sis - Società italiana sementi, ne ha acquisito la maggioranza (con un’opzione per aumentare gradualmente la quota di controllo) rafforzando il percorso avviato con l’acquisizione dello stabilimento di Casalmorano nel Cremonese (dove verrà spostata la sede legale e operativa di Planta), che punta a creare un polo dedicato al mais in cui ricerca, genetica e produzione del seme possono operare in modo integrato.

«L’ingresso di Planta ci permette di presidiare l’intera filiera, dalla ricerca e dalla selezione degli ibridi alla moltiplicazione, produzione e commercializzazione del seme, mantenendo in Italia il cuore della ricerca e della genetica» ha commentato Nicola Mozzini, direttore generale di SIS, mentre Verderio si dichiara «molto motivato» dal nuovo percorso che permetterà a Planta di «avere un’espansione internazionale», potendo testare le proprie varietà non più solo all’interno della Pianura Padana, ma «in tutta l’area mediterranea europea, in Africa, Sud America e nel Centro Asia» e nei 45 Paesi in cui è presente il gruppo emiliano che nel primo semestre 2026 ha registrato un Valore delle produzione pari a 1,2 miliardi.