Matteo Zanetti è stato ufficialmente eletto presidente di Confindustria Bergamo
L’ASSEMBLEA. Approvati indirizzi generali, programma, nomina con relative deleghe dei vicepresidenti.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
L’assemblea privata di Confindustria Bergamo ha eletto Matteo Zanetti presidente per il quadriennio 2026-2030 e ha approvato gli indirizzi generali del mandato, il programma di attività e la nomina con relative deleghe dei vicepresidenti per il biennio 2026/2028.
La squadra di presidenza, con le relative deleghe, è così composta: Lodovico Bussolati (Innovazione), Massimiliano Cacciavillani (Sviluppo Imprese), Simone Maffeis, (Sindacale e sicurezza sul lavoro), Silvana Pezzoli (Education), Bernardo Sestini (Competitività), Matteo Assolari (componente di diritto in qualità di Presidente della piccola industria - Sviluppo associativo), Valentina Pedretti (componente di diritto in qualità di presidente dei giovani imprenditori - Nuove generazioni). Faranno capo direttamente al presidente le deleghe strategie di territorio, infrastrutture, ufficio studi, comunicazione, credito e finanza, Ivs e ferie.
Le parole del neo presidente
«Le nostre aziende sono protagoniste della vita delle nostre comunità - ha sottolineato Matteo Zanetti nel suo intervento - creano lavoro, favoriscono integrazione, sostengono percorsi di crescita professionale che contribuiscono alla tenuta sociale del territorio. Grazie a chi è venuto prima di noi e anche grazie al nostro operato, l’industria bergamasca ha conseguito risultati di assoluto primato nel panorama europeo. La nostra manifattura è diversificata su più settori con punte di eccellenza e potenziali nuove filiere di sviluppo. Sarà compito di Confindustria Bergamo e della sua presidenza valorizzare questi risultati, difendere l’industria bergamasca e facilitare il raggiungimento di ulteriore sviluppo e il conseguimento di nuovi traguardi».
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