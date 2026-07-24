Nuovi euro, al via il sondaggio online della Bce: si sceglie il disegno delle future banconote
LE PROPOSTE . La Banca centrale europea ha lanciato la consultazione invitando i cittadini dell’Unione a dare il loro parere sulle grafiche della prossima moneta unica.Lettura 1 min.
Maria Callas, greca di origine ma la cui vita si è dipanata nei teatri e nelle città europee, Ludvig Van Beethoven autore dell’inno alla gioia, inno dell’Europa, Leonardo da Vinci, genio italiano ma i cui ultimi anni sono stati passati in Francia.
Le icone dei nuovi euro sono: Maria Callas, Ludving Van Beethoven, Leonardo da Vinci, Miguel De Cervantes, Marie Curie, Bertha von Suttner.
I loro volti assieme a quelli dello scrittore e soldato Miguel De Cervantes, la scienziata Marie Curie e la scrittrice Bertha von Suttner appaiono nella lista finale dei 10 progetti per le nuove banconote europee assieme a quelli dell’altro tema: fiumi e uccelli, che garantisce alle future banconote degli Europei una scelta più rivolta alla natura peculiare dei territori che ne fanno parte. Sul retro la rappresentazione di sedi e istituzioni Ue. I nuovi tagli da 5, 10, 20, 50 e 200 euro si basano su ritratti reinterpretati in una chiave contemporanea, più stilizzata.
I nuovi disegni sostituiranno ponti e architetture
I bozzetti sono stati svelati in una piccola cerimonia a Francoforte alla presenza della presidente Bce, Christine Lagarde, e del componente del board l’italiano Piero Cipollone e arrivano da una scrematura di 1.200 proposte arrivate nei mesi scorsi. A 25 anni dal lancio, l’euro di carta si rifà il look superando la scelta omnicomprensiva di ponti e architetture generiche presa all’epoca per non suscitare gelosie tra nazioni. Ora, a parte i temi naturali, i personaggi nazionali entrano nella narrazione monetaria europea, pur essendo icone trasversali del patrimonio culturale comune a tutti gli europei. Confermati anche i colori: dal rossastro all’azzurro, fino al giallo e verde.
Si può votare fino al 21 settembre
L’iter per il ridisegno dei biglietti di carta, partito nel 2021, arriva così all’ultima tappa. Fino al 21 settembre la Bce ha aperto un sondaggio per i cittadini sul proprio sito dove potranno vedere le varie opzioni ed esprimere le proprie preferenze. Per ogni banconota infatti, sarà possibile indicare lo stile e il disegno che dovrà avere la futura moneta. Per votare basta cliccare qui.
I cittadini potranno esprimere la loro preferenza online in maniera intuitiva e informale con un giudizio che va da “non mi piace per niente” a “mi piace molto”
La scelta finale spetterà al consiglio di governatori entro l’anno. Dopo questo via libera i tecnici inizieranno lo sviluppo vero e proprio e i test visto che le banconote sono oramai un prodotto altamente tecnologico con vari accorgimenti anti contraffazione e anti usura. L’Italia fa la sua parte e nello stabilimento di Via Tuscolana, a Roma, progettato dall’architetto Nervi, si producono ogni anno milioni di pezzi secondo le quote stabilite dall’eurosistema.
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