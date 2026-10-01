Occupazione in crescita a Bergamo: saldo positivo di 6 mila posti
I DATI. Nel primo semestre 2026 il saldo tra assunzioni e cessazioni è di +6.064 posti. Crescono servizi e industria, rallenta il tempo indeterminato.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Il mercato del lavoro bergamasco chiude il primo semestre 2026 con un saldo positivo di 6.064 posizioni, in miglioramento rispetto alle 5.305 registrate nello stesso periodo del 2025. Le assunzioni sono state 68.471, in crescita del 6,5% su base annua, contro 62.407 cessazioni, aumentate del 5,8%. È quanto emerge dal rapporto dell’Osservatorio del Lavoro della Provincia di Bergamo.
Lavoro a Bergamo, cresce il peso dei contratti temporanei
Metà circa del saldo positivo arriva dal tempo indeterminato, con 3.051 posizioni in più, ma il dato è inferiore alle 3.856 dell’anno scorso. A crescere maggiormente sono invece i contratti a termine: il tempo determinato registra un saldo di +2.363, più che doppio rispetto al 2025, mentre la somministrazione sale a +1.257. Resta negativo l’apprendistato, con -607 posizioni.
Servizi e industria trainano l’occupazione
Il contributo maggiore arriva da commercio e servizi, con 3.085 posizioni in più, contro le 2.483 di un anno fa. Positiva anche l’industria, che sale a +2.214, mentre le costruzioni rallentano a +765. Nel manifatturiero spiccano prodotti in metallo (+551), gomma-plastica (+460) e apparecchiature elettriche (+345). report-1sem_impaginato-2026 report-1sem_impaginato-2026
Sul territorio il saldo migliora soprattutto nell’area di Bergamo, che raggiunge +2.422 posizioni, e in quella di Grumello del Monte (+965). Restano inoltre elevati i livelli di mobilità del lavoro: le dimissioni superano quota 20 mila e rimangono ben al di sopra dei livelli pre-Covid.
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