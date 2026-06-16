Poste Italiane assume in provincia di Bergamo: nuove opportunità per operatori di sportello

Poste Italiane cerca nuove risorse da inserire nella rete degli uffici postali della provincia di Bergamo con il ruolo di operatori di sportello. Le figure selezionate si occuperanno delle attività di promozione e vendita di prodotti e servizi di competenza, garantendo il corretto svolgimento delle procedure operative e amministrative. «Il lavoro dovrà essere svolto nel rispetto degli standard di qualità e della normativa vigente, con particolare attenzione all’assistenza alla clientela, alla fidelizzazione e allo sviluppo del rapporto con gli utenti» spiegano da Poste.