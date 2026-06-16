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Economia / Bergamo Città Martedì 16 Giugno 2026

Poste Italiane assume in provincia di Bergamo: nuove opportunità per operatori di sportello

LAVORO. Poste Italiane cerca candidati da inserire negli uffici postali della provincia di Bergamo come operatori di sportello. Le candidature possono essere inviate entro venerdì 19 giugno attraverso il sito dell’azienda.

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Redazione Web
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Poste Italiane assume in provincia di Bergamo: nuove opportunità per operatori di sportello
un ufficio postale

Bergamo

Poste Italiane cerca nuove risorse da inserire nella rete degli uffici postali della provincia di Bergamo con il ruolo di operatori di sportello. Le figure selezionate si occuperanno delle attività di promozione e vendita di prodotti e servizi di competenza, garantendo il corretto svolgimento delle procedure operative e amministrative. «Il lavoro dovrà essere svolto nel rispetto degli standard di qualità e della normativa vigente, con particolare attenzione all’assistenza alla clientela, alla fidelizzazione e allo sviluppo del rapporto con gli utenti» spiegano da Poste.

Il candidato ideale è in possesso di un diploma di scuola media superiore quinquennale, con votazione minima di 70/100 o 42/60. Saranno inoltre valorizzati ulteriori elementi, come il possesso della laurea e/o una votazione superiore a quella minima richiesta.

Poste Italiane offre un contratto a tempo indeterminato, con orario di lavoro part time e full time.È possibile inviare la propria candidatura entro venerdì 19 giugno attraverso il portale carriere di Poste Italiane, a questo link.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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