Chi lavora in fabbrica presto potrebbe avere un nuovo collega. Si chiamerà Luca - anzi, L.U.C.A., acronimo di «Lutech umanoid collaborative assistant», tradotto come l’assistente umanoide collaborativo di Lutech - e sarà un robot. L’automa è stato presentato a inizio ottobre da Lutech, gruppo hi-tech con sede a Milano e un giro d’affari da un miliardo di euro e seimila dipendenti, 280 dei quali nella sede di Bergamo.

Pensato per entrare nelle imprese italiane, Luca non è stato sviluppato interamente da Lutech: la versione presentata a ottobre è basata sulla piattaforma «walker S2» della cinese Ubtech ma, assicura il responsabile del settore manifatturiero di Lutech Manfredo D’Alessandro Caprice, «utilizziamo anche robot di altri produttori».

L’umanoide a lezione

Il software è invece basato su tecnologie definite «di fascia elevata» e «basate sugli standard internazionali», mentre Lutech si occupa dell’integrazione delle tecnologie che compongono il sistema, «comprese - continua Caprice - quelle d’intelligenza artificiale e di sicurezza. Quando riceviamo un robot gli insegniamo una serie di operazioni elementari tramite la teleoperazione, ma non siamo come le aziende cinesi e indiane, che mettono un enorme numero di lavoratori a svolgere migliaia di volte la stessa azione per insegnarla al dispositivo. Dopo aver eseguito le operazioni di base, ne riproduciamo digitalmente le possibili varianti, combinandole per costruire attività più complesse. Poi scansioniamo l’ambiente produttivo della fabbrica, creiamo un gemello digitale e al suo interno simuliamo il comportamento del robot fino a ottenere dei livelli elevati di sicurezza e prestazioni».

Sicurezza al centro

Secondo Lutech, nel processo di addestramento meno del 10% delle operazioni viene svolto in teleoperazione, mentre il 90% è riprodotto in ambiente digitale.

Il gruppo milanese si è concentrato sulla sicurezza di Luca: «Deve entrare in produzione, stare spalla a spalla con le persone. Per questo abbiamo creato un sistema di sicurezza su sei livelli: il robot ha dei sensori di prossimità, riceve le informazioni dall’esterno e dispone di un sistema di cybersicurezza. Se gli vengono fornite delle informazioni sbagliate o c’è un errore nel software, si blocca», dichiara il direttore di produzione.

Venti robot entro Natale

L’obiettivo dell’azienda è arrivare a una ventina di robot impegnati nelle sperimentazioni nelle imprese entro Natale. Secondo Caprice, l’automa troverà applicazione in settori come l’automotive, la meccanica, la farmaceutica e la logistica: «Non vogliamo sostituire le persone, ma delegare al robot le mansioni più ripetitive e rischiose».

Possibili applicazioni

Tra le applicazioni individuate ci sono la movimentazione di pallet e materiali, il rifornimento delle linee produttive, il controllo qualità, l’assemblaggio e il confezionamento dei prodotti, l’ispezione degli impianti e le operazioni a rischio in ambienti caldi, rumorosi o insalubri. In futuro, verrà sperimentato per le operazioni di gestione delle emergenze e di protezione civile.