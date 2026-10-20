Trenord, da mercoledì 21 ottobre le selezioni per diventare macchinista
OCCUPAZIONE. Necessario un diploma quinquennale di scuola superiore, la conoscenza dell’italiano e la patente B.Lettura meno di un minuto.
Trenord cerca nuovi macchinisti. Dalle 11 di mercoledì 21 ottobre alle 23.59 del 9 novembre sarà possibile candidarsi per diventare «personale di condotta» dell’azienda che ogni giorno effettua oltre 2400 corse in Lombardia. Dal 21 ottobre, tutte le informazioni saranno disponibili a questo link.
Il ruolo del macchinista
Il macchinista è il responsabile della conduzione dei treni e svolge la sua attività in costante collaborazione con il capotreno e la sala operativa. I candidati dovranno partecipare a un percorso di formazione organizzato dall’azienda, che consentirà di acquisire la Licenza europea e il Certificato complementare A4/B1: i corsi avranno una durata di circa otto mesi, poi sarà necessario un periodo di addestramento e di tirocinio alla condotta di 6 mesi, prima di assumere ufficialmente il ruolo di macchinista.
Chi può candidarsi
Per partecipare alla selezione è necessario il possesso di un diploma quinquennale di scuola media superiore, la conoscenza dell’italiano a livello madrelingua o certificazione B1 e la patente B. È preferita la residenza in Lombardia e un’esperienza di almeno due anni nel settore tecnico. È richiesta, data la natura dell’impiego, la disponibilità a spostarsi in Lombardia e nelle regioni limitrofe, flessibilità oraria, attitudine al problem solving, precisione, forte senso di responsabilità, tenuta emotiva e propensione al lavoro di squadra.
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