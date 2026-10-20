Trenord, da mercoledì 21 ottobre le selezioni per diventare macchinista

Il ruolo del macchinista

Il macchinista è il responsabile della conduzione dei treni e svolge la sua attività in costante collaborazione con il capotreno e la sala operativa. I candidati dovranno partecipare a un percorso di formazione organizzato dall’azienda, che consentirà di acquisire la Licenza europea e il Certificato complementare A4/B1: i corsi avranno una durata di circa otto mesi, poi sarà necessario un periodo di addestramento e di tirocinio alla condotta di 6 mesi, prima di assumere ufficialmente il ruolo di macchinista.