Uranio a Novazza, Mike Pompeo alla guida del consiglio di Reveille Resources

Il progetto di esplorazione dell’uranio a Novazza, frazione di Valgoglio in Val Seriana, si lega al nome di Mike Pompeo. Reveille Resources, società focalizzata sui principali giacimenti storici italiani, ha annunciato la nomina dell’ex Segretario di Stato americano a presidente non esecutivo del Consiglio di amministrazione.

La nomina, comunicata martedì 6 ottobre, diventerà effettiva dopo il completamento delle consuete verifiche regolamentari previste per l’ingresso nel consiglio e avrà una durata iniziale di tre anni. Oltre a Novazza, in provincia di Bergamo, la società punta al giacimento di Val Vedello, nel territorio di Piateda, in provincia di Sondrio.

Novazza e Val Vedello, i progetti sull’uranio

I due giacimenti sono tra i più noti d’Italia e furono oggetto, fino alla metà degli anni Ottanta, di significative attività di esplorazione e sviluppo da parte di Agip Nucleare. Quelle attività non portarono alla produzione di uranio.

Mike Pompeo in una foto alla Casa Bianca

(Foto di YANNIS KOLESIDIS) L’ingresso di Pompeo arriva mentre in Italia si è riaperto il dibattito sul ruolo del nucleare nel mix energetico. Reveille indica come obiettivo l’esplorazione dei giacimenti, per valutarne le possibilità di sviluppo nel rispetto delle autorizzazioni necessarie.

«Reveille non promette una produzione immediata: il compito oggi è esplorare in modo responsabile e capire che cosa sia possibile, partendo da una base solida, decenni di lavoro svolto in passato dal gruppo Eni», ha dichiarato Pompeo.

Come presidente non esecutivo, Pompeo avrà il compito di indirizzare strategicamente il consiglio e accompagnare la crescita della società

Sicurezza energetica e rapporti con le istituzioni

Come presidente non esecutivo, Pompeo avrà il compito di indirizzare strategicamente il consiglio e accompagnare la crescita della società. Il suo contributo riguarderà in particolare il posizionamento di Reveille sui temi della sicurezza energetica, delle materie prime critiche e delle filiere del combustibile nucleare.

Tra gli incarichi previsti figurano il dialogo con il Governo e le istituzioni italiane, i rapporti con investitori istituzionali e partner strategici e il sostegno al consiglio nella valutazione di nuove opportunità in Italia e in altri Paesi europei e occidentali.«La sicurezza energetica è sicurezza nazionale», sostiene Pompeo. «L’Europa non potrà garantirsi il proprio futuro energetico continuando a dipendere da altri per le materie prime che lo rendono possibile, e l’uranio non è una materia prima come le altre: è un metallo strategico».

L’ex Segretario di Stato considera il rinnovato interesse italiano per il nucleare «un segnale importante» e richiama anche le proprie origini: «Da italoamericano con radici in Abruzzo, sono particolarmente orgoglioso di contribuire a questo percorso e a un dialogo costruttivo con le istituzioni e i territori italiani».

Gli azionisti: Zenith Energy e Ajax Resources

Reveille è nata nel 2026 dallo scorporo delle attività italiane nell’uranio di Zenith Energy, che oggi ne è il primo azionista con circa il 25% del capitale. Zenith è un gruppo internazionale attivo, tra l’altro, nella produzione di energia da gas e da fonti rinnovabili. Cofondato e guidato dal genovese Andrea Cattaneo, è quotato al London Stock Exchange e su Euronext Growth Oslo.

Tra i principali azionisti di Reveille figura anche Ajax Resources Plc, con una partecipazione di circa il 15%. La società di esplorazione e sviluppo di risorse naturali è stata fondata ed è guidata da Ippolito Ingo Cattaneo, amministratore esecutivo di Reveille. Ajax è quotata sull’Aquis Stock Exchange, mercato britannico per società ad alta crescita controllato dal gruppo svizzero SIX.

Dalla Casa Bianca agli incarichi nelle imprese

Pompeo è stato il 70° Segretario di Stato degli Stati Uniti, dal 2018 al 2021, dopo aver diretto la Cia tra il 2017 e il 2018. In precedenza è stato deputato al Congresso per il Kansas per tre mandati. Ufficiale dell’esercito americano, si è diplomato primo del proprio corso all’Accademia militare di West Point e ha poi conseguito la laurea in legge ad Harvard.