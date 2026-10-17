Aeroporto di Orio al Serio, voli tornati regolari dopo il blackout: partito un volo per Oviedo dopo 26 ore di attesa

È rientrata alla normalità la situazione nei cieli d’Italia – e anche all’aeroporto di Orio al Serio – dopo i forti disagi causati venerdì mattina dai problemi sulla rete di trasmissione dati a supporto dei servizi di controllo del traffico aereo.

Il «blackout» era cessato nel pomeriggio di venerdì 16 ottobre, ma la coda era perdurata sino alla serata; a Orio si erano contate complessivamente 19 cancellazioni. Quest’oggi (sabato 17 ottobre) non sono stati segnalati particolari problemi: alle 10,55 è decollato anche il volo di Volotea per Asturias (Oviedo), originariamente previsto in partenza venerdì mattina, dopo 26 ore di attesa.