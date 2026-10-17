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Cronaca / Hinterland Sabato 17 Ottobre 2026

Aeroporto di Orio al Serio, voli tornati regolari dopo il blackout: partito un volo per Oviedo dopo 26 ore di attesa

RITARDI E CANCELLAZIONI. Traffico aereo tornato alla normalità sabato 17 ottobre dopo i problemi alla rete di trasmissione dati che hanno causato disagi in tutta Italia. Decollato anche il volo per le Asturie rimasto bloccato da venerdì mattina.

Lettura meno di un minuto.
Luca Bonzanni
Luca Bonzanni Collaboratore
Aeroporto di Orio al Serio, voli tornati regolari dopo il blackout: partito un volo per Oviedo dopo 26 ore di attesa
La situazione all’aeroporto di Orio al Serio è rientrata dopo i ritardi e le cancellazioni di venerdì
(Foto di Colleoni)

Orio al Serio

È rientrata alla normalità la situazione nei cieli d’Italia – e anche all’aeroporto di Orio al Serio – dopo i forti disagi causati venerdì mattina dai problemi sulla rete di trasmissione dati a supporto dei servizi di controllo del traffico aereo.

Il «blackout» era cessato nel pomeriggio di venerdì 16 ottobre, ma la coda era perdurata sino alla serata; a Orio si erano contate complessivamente 19 cancellazioni. Quest’oggi (sabato 17 ottobre) non sono stati segnalati particolari problemi: alle 10,55 è decollato anche il volo di Volotea per Asturias (Oviedo), originariamente previsto in partenza venerdì mattina, dopo 26 ore di attesa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Orio al Serio
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