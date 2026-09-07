Il grazie della famiglia di Tommy: «E adesso preghiamo per il papà»
IL MESSAGGIO. Dopo i funerali che hanno visto la partecipazione di più di 500 persone, i familiari di Tommy, morto in un incidente stradale, hanno diffuso un messaggio di ringraziamento a tutti coloro che in questi giorni hanno dimostrato la propria vicinanza.Lettura 1 min.
L’enorme cordoglio suscitato dalla morte di Tommaso Nava, il bambino di 10 anni che ha perso la vita lunedì in un incidente mentre viaggiava su una moto col papà Diego - ricoverato ancora in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni -, ha prodotto un’onda emotiva che difficilmente si placherà. Il padre quella sera stava riaccompagnando Tommy a casa della mamma Alessia da cui l’uomo vive separato.
Dopo i funerali che hanno visto la partecipazione di più di 500 persone, i familiari del piccolo domenica hanno diffuso un messaggio di ringraziamento a tutti coloro che in questi giorni hanno dimostrato la propria vicinanza.
Il messaggio
«Alessia, Diego e rispettive famiglie con il cuore a pezzi ma pieno di gratitudine, ringraziano tutti per l’amore immenso dimostrato per il loro piccolo Tommaso», scrivono.
«Grazie per ogni messaggio, per ogni abbraccio, per ogni lacrima condivisa e per essere stati così tanti al suo ultimo saluto. Non ci avete mai lasciati soli – sono le parole di mamma Alessia e dei familiari –. Tommy, il nostro angelo, ora veglia su di noi e in particolare sul suo papà Diego che è ancora ricoverato in ospedale. Vi chiediamo solo una cosa: continuate a pregare per lui. Ogni vostra preghiera è per noi forza e speranza».
Durante i funerali, celebrati sabato mattina nella chiesa parrocchiale di Azzano San Paolo, sono andati in scena i commoventi ricordi letti dalle maestre della primaria Quattro Fratelli Piacentini di Azzano e dagli amici e compagni di scuola, della società di basket Azzanese Stezzano (Tommaso giocava negli Aquilotti), degli scout Cngei Bergamo e del gruppo dei «Ragazzi Emotivi».
In prima fila c’erano il sindaco di Azzano San Paolo SErgio Suardi e la sindaca di Bergamo Elena Carnevali (la mamma di Tommaso, Alessia, lavora all’Ufficio anagrafe del Comune di Bergamo). Una fiaccolata in ricordo di Tommy, a cui hanno partecipato 300 persone fra adulti e bambini, si è tenuta ad Azzano San Paolo venerdì sera
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