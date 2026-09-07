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Cronaca / Hinterland Lunedì 07 Settembre 2026

Il grazie della famiglia di Tommy: «E adesso preghiamo per il papà»

IL MESSAGGIO. Dopo i funerali che hanno visto la partecipazione di più di 500 persone, i familiari di Tommy, morto in un incidente stradale, hanno diffuso un messaggio di ringraziamento a tutti coloro che in questi giorni hanno dimostrato la propria vicinanza.

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Il grazie della famiglia di Tommy: «E adesso preghiamo per il papà»
Un momento del funerale di Tommaso Nava , morto a 10 anni

L’enorme cordoglio suscitato dalla morte di Tommaso Nava, il bambino di 10 anni che ha perso la vita lunedì in un incidente mentre viaggiava su una moto col papà Diego - ricoverato ancora in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni -, ha prodotto un’onda emotiva che difficilmente si placherà. Il padre quella sera stava riaccompagnando Tommy a casa della mamma Alessia da cui l’uomo vive separato.

Dopo i funerali che hanno visto la partecipazione di più di 500 persone, i familiari del piccolo domenica hanno diffuso un messaggio di ringraziamento a tutti coloro che in questi giorni hanno dimostrato la propria vicinanza.

Il messaggio

«Alessia, Diego e rispettive famiglie con il cuore a pezzi ma pieno di gratitudine, ringraziano tutti per l’amore immenso dimostrato per il loro piccolo Tommaso», scrivono.
«Grazie per ogni messaggio, per ogni abbraccio, per ogni lacrima condivisa e per essere stati così tanti al suo ultimo saluto. Non ci avete mai lasciati soli – sono le parole di mamma Alessia e dei familiari –. Tommy, il nostro angelo, ora veglia su di noi e in particolare sul suo papà Diego che è ancora ricoverato in ospedale. Vi chiediamo solo una cosa: continuate a pregare per lui. Ogni vostra preghiera è per noi forza e speranza».

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Durante i funerali, celebrati sabato mattina nella chiesa parrocchiale di Azzano San Paolo, sono andati in scena i commoventi ricordi letti dalle maestre della primaria Quattro Fratelli Piacentini di Azzano e dagli amici e compagni di scuola, della società di basket Azzanese Stezzano (Tommaso giocava negli Aquilotti), degli scout Cngei Bergamo e del gruppo dei «Ragazzi Emotivi».

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In prima fila c’erano il sindaco di Azzano San Paolo SErgio Suardi e la sindaca di Bergamo Elena Carnevali (la mamma di Tommaso, Alessia, lavora all’Ufficio anagrafe del Comune di Bergamo). Una fiaccolata in ricordo di Tommy, a cui hanno partecipato 300 persone fra adulti e bambini, si è tenuta ad Azzano San Paolo venerdì sera

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