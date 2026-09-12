Orio al Serio, volo Ryanair per Brindisi in ritardo di oltre 14 ore

Dovevano decollare alle 8.15 di sabato mattina (12 settembre) da Orio al Serio con destinazione Brindisi, ma dopo un’intera giornata trascorsa tra attese e rinvii i passeggeri il volo Ryanair sono ancora fermi a terra. La partenza è stata progressivamente posticipata e, al momento, l’orario riprogrammato è per le 22.50 di questa sera. Alla base del ritardo ci sarebbe il mancato arrivo del volo corrispondente da Brindisi, insieme a problemi tecnici e a una situazione legata alla disponibilità dell’equipaggio.

La mancanza di informazioni

Per i viaggiatori, però, il problema è stato anche quello delle informazioni, arrivate con il contagocce nel corso della giornata. «Siamo qui senza informazioni, è uno stillicidio di orari di ora in ora. Sono partiti altri voli e noi siamo ancora qui ad aspettare», raccontano.

C’è chi, pur di non perdere un’altra giornata, ha cercato una soluzione alternativa, riprenotandosi su un altro volo Ryanair delle 20.45, nella speranza che questa volta la partenza venga confermata. Altri hanno invece dovuto rinunciare a parte dei programmi previsti a destinazione, con una giornata ormai compromessa.

Le conseguenze sulle prenotazioni

I ritardi hanno avuto conseguenze anche sulle prenotazioni già organizzate: c’è chi ha perso una notte in albergo, chi ha dovuto modificare o rinunciare a un’auto a noleggio e chi si è trovato a sostenere comunque costi già previsti per il viaggio.