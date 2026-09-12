Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Hinterland Sabato 12 Settembre 2026

Orio al Serio, volo Ryanair per Brindisi in ritardo di oltre 14 ore

I RITARDI. Il decollo era previsto alle 8.15 di sabato 12 settembre, poi continui rinvii fino alle 22.50. I passeggeri: «Siamo senza informazioni».

Lettura 1 min.
Sergio Cotti
Sergio Cotti Redattore
Orio al Serio, volo Ryanair per Brindisi in ritardo di oltre 14 ore
Una foto di archivio dei ritardi nei voli

Dovevano decollare alle 8.15 di sabato mattina (12 settembre) da Orio al Serio con destinazione Brindisi, ma dopo un’intera giornata trascorsa tra attese e rinvii i passeggeri il volo Ryanair sono ancora fermi a terra. La partenza è stata progressivamente posticipata e, al momento, l’orario riprogrammato è per le 22.50 di questa sera. Alla base del ritardo ci sarebbe il mancato arrivo del volo corrispondente da Brindisi, insieme a problemi tecnici e a una situazione legata alla disponibilità dell’equipaggio.

Leggi anche

La mancanza di informazioni

Per i viaggiatori, però, il problema è stato anche quello delle informazioni, arrivate con il contagocce nel corso della giornata. «Siamo qui senza informazioni, è uno stillicidio di orari di ora in ora. Sono partiti altri voli e noi siamo ancora qui ad aspettare», raccontano.

Leggi anche

C’è chi, pur di non perdere un’altra giornata, ha cercato una soluzione alternativa, riprenotandosi su un altro volo Ryanair delle 20.45, nella speranza che questa volta la partenza venga confermata. Altri hanno invece dovuto rinunciare a parte dei programmi previsti a destinazione, con una giornata ormai compromessa.

Le conseguenze sulle prenotazioni

I ritardi hanno avuto conseguenze anche sulle prenotazioni già organizzate: c’è chi ha perso una notte in albergo, chi ha dovuto modificare o rinunciare a un’auto a noleggio e chi si è trovato a sostenere comunque costi già previsti per il viaggio.

Nel pomeriggio la situazione è rimasta incerta, con i passeggeri ancora in attesa di capire se il volo riuscirà effettivamente a partire in serata. «È drammatico non avere informazioni – spiegano –. Non sappiamo ancora se partiremo». La lunga attesa, iniziata di prima mattina, prosegue dunque mentre l’orario del decollo continua a slittare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Orio al Serio
Trasporti
Enti locali
Politica
Sociale
Economia, affari e finanza
sergio cotti
Ryanair