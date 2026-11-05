Peluche rubato dalla tomba di Tommy: «L’ho ricomprato e lo do ai genitori»

Il furto dell’orsacchiotto con la maglia dell’Atalanta dalla tomba del piccolo Tommaso Nava, morto a 10 anni in un incidente stradale con la moto il 31 agosto, ha suscitato indignazione, ma ha innescato anche una serie di gesti di solidarietà che hanno commosso mamma Alessia e papà Diego.

Un giovane papà, che chiede di rimanere anonimo, ha comprato un orsacchiotto simile e una maglia nerazzurra che ora farà autografare dai giocatori atalantini. «Li voglio donare ai genitori di Tommy perché sappiano che in questa società non esistono solo cose brutte - racconta -. Tommy mi è rimasto nel cuore, perché si chiamava come il mio primogenito e perché anch’io, come Diego, ero solito portare mio figlio in moto».

«Il gesto di tutte queste persone è meraviglioso, ci ha riempito il cuore, e mille orsacchiotti sarebbero una cosa bellissima - scrivono i genitori di Tommy -. Quello che desideriamo, però, è portare avanti la voce di Tommaso, soprannominato l’Alchimista, che prendeva per mano chiunque per farlo sentire parte di un legame di amicizia. Tommaso frequentava “I ragazzi emotivi”, il progetto inclusivo dell’associazione “Tutti in campo per tutte”, di cui siamo volontari, un progetto che dà competenze sulla disabilità e che oggi porta il suo nome, “I ragazzi emotivi di Tommy”. Chi desiderasse portare avanti con noi la sua voce può farlo con una piccola donazione. A nome suo prenderemo a cuore le situazioni di disabilità che richiedono interventi anche economici, perché le famiglie possano continuare, una volta finite le ore gratuite di terapia, il percorso di cui i figli hanno bisogno».