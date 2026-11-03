Azzano, rubato dalla tomba del piccolo Tommy il suo pupazzo dell’Atalanta: l’appello per ritrovarlo

Un pupazzo dell’Atalanta lasciato sulla tomba del piccolo Tommaso Nava, il bambino di 10 anni morto in un incidente stradale a Bergamo, è stato rubato. A denunciare l’accaduto sono i «Ragazzi Emotivi di Tommy», che martedì 3 novembre hanno diffuso un appello sui social.

A scoprire la scomparsa del pupazzo è stata la mamma Alessia, che nella mattinata si è recata al cimitero di Azzano San Paolo per fare visita al figlio. Il peluche nerazzurro era stato sistemato sotto una campana di vetro per proteggerlo dalle intemperie, ma non era più al suo posto.