Azzano, rubato dalla tomba del piccolo Tommy il suo pupazzo dell’Atalanta: l’appello per ritrovarlo
L’APPELLO. L’amara scoperta della mamma Alessia durante una visita al cimitero. L’appello per ritrovare il peluche si sta diffondendo sui social: «Chi lo ha preso lo riporti al suo posto».Lettura meno di un minuto.
Un pupazzo dell’Atalanta lasciato sulla tomba del piccolo Tommaso Nava, il bambino di 10 anni morto in un incidente stradale a Bergamo, è stato rubato. A denunciare l’accaduto sono i «Ragazzi Emotivi di Tommy», che martedì 3 novembre hanno diffuso un appello sui social.
A scoprire la scomparsa del pupazzo è stata la mamma Alessia, che nella mattinata si è recata al cimitero di Azzano San Paolo per fare visita al figlio. Il peluche nerazzurro era stato sistemato sotto una campana di vetro per proteggerlo dalle intemperie, ma non era più al suo posto.
«Chiunque sia stato è pregato di riportarlo al suo posto, accanto a Tommy», è l’appello diffuso dal gruppo, che invita a condividere il messaggio senza ricorrere a insulti. La vicenda ha suscitato amarezza nel ricordo del piccolo Tommaso, scomparso dopo uno scontro tra la moto guidata dal padre e un tir in via Zanica a Bergamo. Ai suoi funerali, ad Azzano San Paolo, avevano partecipato oltre 500 persone, strette attorno alla famiglia per l’ultimo saluto al bambino.
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