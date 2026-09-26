«Via Zanica a Bergamo, troppi incidenti: si intervenga»

Scontri mortali o a rischio vita, che ora portano i familiari delle vittime a chiedere alle istituzioni d’intervenire, perché nulla di quanto è successo riaccada. Alessia, la mamma del piccolo «Tommy», lo ha fatto, inviando ai sindaci dei due Comuni interessati - Bergamo e Azzano San Paolo, siamo infatti in una via di confine tra i due territori - una lettera via Pec.

L’appello

Un appello accorato, sul quale dice di aver riflettuto a lungo. «Oggi non posso più rimandare», scrive la donna, che afferma di parlare «come cittadina ancora prima che come mamma» la cui vita è stata inesorabilmente cambiata da quel 1° settembre. Raccoglie l’apertura all’aiuto offerta da entrambe le amministrazioni nei giorni del lutto per Tommaso, ma dopo il nuovo sinistro di giovedì 24 settembre chiede «di fare tutto ciò che è in vostro potere per porre fine agli incidenti in via Zanica».

Servono provvedimenti «urgenti»; termine che riporta in maiuscolo nel messaggio. Ad agire la spinge un bisogno: «che il sacrificio di Tommy abbia un senso», precisa. E conclude: «Non posso a meno di un mese di distanza dover leggere che c’è un’altra persona in terapia intensiva. Io non voglio più leggere notizie simili».

«Convocare un tavolo urgente»

Parole cariche di dolore e di preoccupazione, che hanno trovato immediata sponda nel Comune di Azzano. Il sindaco Sergio Suardi ha scritto a sua volta al Comune capoluogo via posta certificata con una richiesta secca: «La convocazione urgente di un tavolo di lavoro istituzionale, finalizzato all’analisi delle criticità e alla definizione di interventi concreti» per mettere in sicurezza il tratto di via Zanica in territorio della città dove, a distanza di 200 metri, si sono verificati i due terribili schianti di queste settimane. Eventi, sottolinea nella mail, «che hanno scosso le nostre Comunità ed hanno evidenziato la necessità di adottare misure tempestive volte a tutelare l’incolumità dei nostri cittadini e a prevenire ulteriori situazioni di rischio». Per questo, rispetto al tavolo di lavoro, Suardi ritiene «opportuno coinvolgere tutti i soggetti istituzionali e tecnici competenti, al fine di valutare congiuntamente le possibili soluzioni, tra cui interventi infrastrutturali, miglioramento della segnaletica, dispositivi di moderazione della velocità e ogni altra misura idonea».

Le tre proposte

In quella sede avanzerà tre proposte, come ci spiega: «L’uscita della ditta (Elcograf, ndr, dove si è verificato l’incidente di Diego e Tommaso Nava) va presidiata con un impianto semaforico. Lì c’è anche un attraversamento pericoloso», la prima. «Poi verificare con gli enti competenti lo stato della vegetazione, che è troppo sviluppata e va a diminuire la visibilità, e inoltre quello dell’illuminazione pubblica». Infine l’ultima, relativa all’uscita dal Centro Galassia: «L’introduzione della svolta a destra obbligatoria. Per chi deve raggiungere Azzano si arriverà fino alla rotonda in costruzione all’incrocio con via Campagnola per poi tornare indietro».

«Situazione grave»