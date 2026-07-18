Ponteranica, anziana rapinata della collana per strada

Attimi di paura venerdì mattina (17 luglio) intorno alle 8,30 in via IV Novembre a Ponteranica, dove una donna di 81 anni residente in paese è stata rapinata della collana d’oro. Stando a quanto si è appreso, l’anziana era quasi all’altezza della f ermata del capolinea dell’autobus 7 quando l’uomo le si è avvicinato e con una mossa fulminea le ha strappato la catenina dal collo ed è fuggito a piedi. La donna ha chiesto aiuto ai passanti che hanno chiamato il Nue 112. Sono intervenuti i carabinieri di Zogno che hanno raccolto la testimonianza della donna, rimasta illesa anche se molto spaventata, e si sono fatti fornire una descrizione del rapinatore. Per identificarlo saranno utili anche le riprese delle telecamere pubbliche e private della zona.