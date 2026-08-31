Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Hinterland Lunedì 31 Agosto 2026

Rolex e Cartier nascosti sotto i vestiti. E poi tabacco, droga e farmaci: a Orio controlli record

I DATI. Nei primi sette mesi del 2026 oltre 10 milioni di passeggeri. Dogane e Guardia di Finanza intensificano i controlli: quasi una tonnellata di tabacco sequestrata. Rolex e Cartier nascosti sotto l’uniforme.

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web
Rolex e Cartier nascosti sotto i vestiti. E poi tabacco, droga e farmaci: a Orio controlli record
Una parte della merce sequestrata

Orio al Serio

Più di dieci milioni di passeggeri tra gennaio e luglio, con una crescita del 10,7% rispetto allo stesso periodo del 2025, e un’intensa attività di controllo su valuta, tabacchi, droga, farmaci, merci contraffatte e prodotti alimentari. È il bilancio dei primi sette mesi del 2026 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Guardia di Finanza all’aeroporto internazionale «Il Caravaggio» di Orio al Serio. L’aumento dei viaggiatori e l’introduzione di otto nuove rotte hanno portato a un rafforzamento dei controlli nello scalo bergamasco, terzo aeroporto italiano nel 2025 per traffico passeggeri.

Rolex e Cartier nascosti sotto l’uniforme

Tra i casi individuati figura quello di un’assistente di volo che, secondo quanto riferito da Adm e Guardia di Finanza, aveva nascosto due orologi Rolex e un anello Cartier in un marsupio sotto la gonna dell’uniforme.
L’evasione dei diritti doganali è stata quantificata in oltre 9 mila euro. I gioielli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e alla donna è stato proposto il pagamento dei diritti e della sanzione, per complessivi 11.800 euro, ai fini della restituzione.

Quasi 500 mila euro di contanti non dichiarati

Sul fronte valutario sono stati controllati trasferimenti di valuta per oltre tre milioni di euro. Le violazioni contestate per il trasporto di contanti non dichiarati oltre la soglia consentita dei 10 mila euro sono state 275, per un totale di quasi 500 mila euro. Tra oblazioni e somme sequestrate, sono stati versati all’Erario più di 200 mila euro. Nei controlli è stato impiegato anche il «cash dog», l’unità cinofila specializzata nella ricerca di valuta.

Sequestrati 989 chili di tabacco e 854 grammi di droga

Particolarmente rilevante anche l’attività contro il contrabbando di tabacchi lavorati esteri: sequestrati 989 chili di tabacco, con 83 contestazioni amministrative e 33 notizie di reato.I controlli antidroga, effettuati anche con le unità cinofile della Guardia di Finanza, hanno invece portato al sequestro di 854 grammi tra cocaina, eroina e derivati della cannabis.

Farmaci, merce contraffatta e alimenti

Sul fronte sanitario sono state sequestrate 420 compresse di farmaci per le disfunzioni erettili e 18 confezioni di un farmaco utilizzato per il diabete e anche per la riduzione del peso corporeo.

Sequestrati 1.013 tra capi di abbigliamento, calzature, accessori di pelletteria, profumi e cosmetici di marchi di lusso

Nel contrasto alla contraffazione sono stati inoltre sequestrati 1.013 tra capi di abbigliamento, calzature, accessori di pelletteria, profumi e cosmetici di marchi di lusso. La merce era nei bagagli di quattro persone, legate da rapporti di parentela e provenienti dalla Turchia, ed era destinata alla vendita. Gli accertamenti tecnici ne hanno confermato la contraffazione e il caso è stato segnalato all’autorità giudiziaria.

Infine, nell’ambito dei controlli sulla sicurezza alimentare e sanitaria, sono stati sequestrati e distrutti oltre 1.500 chili di prodotti di origine animale privi delle certificazioni richieste, tra carni, latticini e pesce, oltre a 312 chili di prodotti vegetali non conformi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Orio al Serio
Salute
Criminalità
Trasporti
Economia, affari e finanza
Forze Ordine
Giustizia, Criminalità
Adm Bergamo
Rolex
Cartier