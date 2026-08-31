Rolex e Cartier nascosti sotto i vestiti. E poi tabacco, droga e farmaci: a Orio controlli record

Più di dieci milioni di passeggeri tra gennaio e luglio, con una crescita del 10,7% rispetto allo stesso periodo del 2025, e un’intensa attività di controllo su valuta, tabacchi, droga, farmaci, merci contraffatte e prodotti alimentari. È il bilancio dei primi sette mesi del 2026 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Guardia di Finanza all’aeroporto internazionale «Il Caravaggio» di Orio al Serio. L’aumento dei viaggiatori e l’introduzione di otto nuove rotte hanno portato a un rafforzamento dei controlli nello scalo bergamasco, terzo aeroporto italiano nel 2025 per traffico passeggeri.

Rolex e Cartier nascosti sotto l’uniforme

Tra i casi individuati figura quello di un’assistente di volo che, secondo quanto riferito da Adm e Guardia di Finanza, aveva nascosto due orologi Rolex e un anello Cartier in un marsupio sotto la gonna dell’uniforme.

L’evasione dei diritti doganali è stata quantificata in oltre 9 mila euro. I gioielli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e alla donna è stato proposto il pagamento dei diritti e della sanzione, per complessivi 11.800 euro, ai fini della restituzione.

Quasi 500 mila euro di contanti non dichiarati

Sul fronte valutario sono stati controllati trasferimenti di valuta per oltre tre milioni di euro. Le violazioni contestate per il trasporto di contanti non dichiarati oltre la soglia consentita dei 10 mila euro sono state 275, per un totale di quasi 500 mila euro. Tra oblazioni e somme sequestrate, sono stati versati all’Erario più di 200 mila euro. Nei controlli è stato impiegato anche il «cash dog», l’unità cinofila specializzata nella ricerca di valuta.

Sequestrati 989 chili di tabacco e 854 grammi di droga

Particolarmente rilevante anche l’attività contro il contrabbando di tabacchi lavorati esteri: sequestrati 989 chili di tabacco, con 83 contestazioni amministrative e 33 notizie di reato.I controlli antidroga, effettuati anche con le unità cinofile della Guardia di Finanza, hanno invece portato al sequestro di 854 grammi tra cocaina, eroina e derivati della cannabis.

Farmaci, merce contraffatta e alimenti

Sul fronte sanitario sono state sequestrate 420 compresse di farmaci per le disfunzioni erettili e 18 confezioni di un farmaco utilizzato per il diabete e anche per la riduzione del peso corporeo.

Sequestrati 1.013 tra capi di abbigliamento, calzature, accessori di pelletteria, profumi e cosmetici di marchi di lusso Nel contrasto alla contraffazione sono stati inoltre sequestrati 1.013 tra capi di abbigliamento, calzature, accessori di pelletteria, profumi e cosmetici di marchi di lusso. La merce era nei bagagli di quattro persone, legate da rapporti di parentela e provenienti dalla Turchia, ed era destinata alla vendita. Gli accertamenti tecnici ne hanno confermato la contraffazione e il caso è stato segnalato all’autorità giudiziaria.