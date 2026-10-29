Toys, arrivano mille metri quadri di giochi a Oriocenter
L’APERTURA. Toys Center inaugura nella giornata di giovedì 29 ottobre ad Oriocenter il più grande spazio «Play4Ever» e l’area «Bandai» più estesa d’Italia.Lettura meno di un minuto.
Orio al Serio
Il marchio giapponese, leader mondiale nel settore dei giocattoli in capsule porta alcuni dei personaggi più amati di sempre, che hanno conquistato generazioni di appassionati. A disposizione di collezionisti e appassionati ci saranno mille metri quadri dedicati al divertimento. Sul fronte dei collezionabili, ampio spazio è dedicato alle figures Banpresto.
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