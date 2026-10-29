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Cronaca / Hinterland Giovedì 29 Ottobre 2026

Toys, arrivano mille metri quadri di giochi a Oriocenter

L’APERTURA. Toys Center inaugura nella giornata di giovedì 29 ottobre ad Oriocenter il più grande spazio «Play4Ever» e l’area «Bandai» più estesa d’Italia.

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Toys, arrivano mille metri quadri di giochi a Oriocenter
L’apertura di Toys a Oriocenter

Orio al Serio

Il marchio giapponese, leader mondiale nel settore dei giocattoli in capsule porta alcuni dei personaggi più amati di sempre, che hanno conquistato generazioni di appassionati. A disposizione di collezionisti e appassionati ci saranno mille metri quadri dedicati al divertimento. Sul fronte dei collezionabili, ampio spazio è dedicato alle figures Banpresto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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