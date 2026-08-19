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Cronaca / Hinterland Mercoledì 19 Agosto 2026

Traffico intenso all’aeroporto Cairo, voli dirottati su altri scali per rifornimento

I RITARDI. Ritardi fino a oltre due ore nell’arrivo nella capitale egiziana. Dirottato ad Alessandria d’Egitto anche un volo proveniente da Milano Orio al Serio.

Lettura meno di un minuto.
Traffico intenso all’aeroporto Cairo, voli dirottati su altri scali per rifornimento

Cinque aerei di linea sono atterrati nelle ultime ore per rifornimento negli aeroporti egiziani di Alessandria e Hurghada, anziché all’aeroporto internazionale del Cairo, a causa dell’intenso traffico aereo. Lo riferiscono fonti aeroportuali, precisando che l’inconveniente ha causato ritardi dai 90 ai 150 minuti nell’arrivo alla capitale egiziana.

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L’ ’ingorgo si è creato tra le 21 di martedì sera e questa mattina (mercoledì 19 agosto) - aggiunge la fonte - costringendo alcune compagnie aeree a dirottare verso aeroporti regionali per fare rifornimento prima dei voli successivi. Ad essere costretti a uno scalo extra ad Alessandria solo stati due voli EgyptAir da Parigi e da Londra e un volo Nile Air dall’aeroporto di Bergamo (Milano). Altri due voli, entrambi operati da Nesma Airlines, uno proveniente da Tabuk in Arabia Saudita e l’ altro da Lagos, in Nigeria, sono atterrati all’aeroporto internazionale di Hurghada, con ritardi all’arrivo all’aeroporto del Cairo compresi tra 90 e 150 minuti.

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