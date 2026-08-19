Traffico intenso all’aeroporto Cairo, voli dirottati su altri scali per rifornimento

Cinque aerei di linea sono atterrati nelle ultime ore per rifornimento negli aeroporti egiziani di Alessandria e Hurghada, anziché all’aeroporto internazionale del Cairo, a causa dell’ intenso traffico aereo . Lo riferiscono fonti aeroportuali, precisando che l’inconveniente ha causato ritardi dai 90 ai 150 minuti nell’arrivo alla capitale egiziana.

L’ ’ingorgo si è creato tra le 21 di martedì sera e questa mattina (mercoledì 19 agosto) - aggiunge la fonte - costringendo alcune compagnie aeree a dirottare verso aeroporti regionali per fare rifornimento prima dei voli successivi. Ad essere costretti a uno scalo extra ad Alessandria solo stati due voli EgyptAir da Parigi e da Londra e un volo Nile Air dall’aeroporto di Bergamo (Milano). Altri due voli, entrambi operati da Nesma Airlines, uno proveniente da Tabuk in Arabia Saudita e l’ altro da Lagos, in Nigeria, sono atterrati all’aeroporto internazionale di Hurghada, con ritardi all’arrivo all’aeroporto del Cairo compresi tra 90 e 150 minuti.