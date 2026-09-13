Giuseppe Festa a Bergamo: «La danza del lupo» alla Libreria Fantasia
L’APPUNTAMENTO. Mercoledì 30 settembre alle 20.45 incontro con l’autore in via Borgo Santa Caterina 55 a Bergamo. Ingresso libero, prenotazione gradita.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Libreria Fantasia di Bergamo ospita Giuseppe Festa per la presentazione del suo libro “La danza del lupo”, pubblicato da Longanesi. L’appuntamento è in programma mercoledì 30 settembre alle 20.45, negli spazi della libreria in via Borgo Santa Caterina 55, a Bergamo.
Durante la serata Giuseppe Festa accompagnerà il pubblico alla scoperta del nuovo romanzo, raccontandone la genesi, i temi e l’universo narrativo. La danza del lupo si presenta come un thriller capace di intrecciare tensione, natura e mistero, elementi da sempre centrali nella produzione dell’autore.
A dieci anni da «La luna è dei lupi», Giuseppe Festa torna tra i boschi e le montagne dei Monti Sibillini con un thriller intenso. In fondo alla tana di un lupo viene ritrovato il corpo di una giovane biologa. Un delitto inquietante, che sembra sfidare la logica, la scienza e il confine stesso tra umano e selvatico. A indagare è Alma Rovere, investigatrice con una rarissima anomalia neurologica: l’ipertimesia, o memoria assoluta. Ogni parola, gesto e particolare resta impresso nella sua mente per sempre. Una capacità investigativa straordinaria, e insieme una condanna.
Ingresso libero
L’incontro sarà anche l’occasione per dialogare direttamente con Festa e approfondire il suo percorso letterario. L’ingresso è libero. La prenotazione è gradita scrivendo a [email protected].
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