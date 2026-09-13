Giuseppe Festa a Bergamo: «La danza del lupo» alla Libreria Fantasia

La copertina de«La danza del lupo»

A dieci anni da «La luna è dei lupi», Giuseppe Festa torna tra i boschi e le montagne dei Monti Sibillini con un thriller intenso. In fondo alla tana di un lupo viene ritrovato il corpo di una giovane biologa. Un delitto inquietante, che sembra sfidare la logica, la scienza e il confine stesso tra umano e selvatico. A indagare è Alma Rovere, investigatrice con una rarissima anomalia neurologica: l’ipertimesia, o memoria assoluta. Ogni parola, gesto e particolare resta impresso nella sua mente per sempre. Una capacità investigativa straordinaria, e insieme una condanna.