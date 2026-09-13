Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Il piacere di leggere / Bergamo Città Domenica 13 Settembre 2026

Giuseppe Festa a Bergamo: «La danza del lupo» alla Libreria Fantasia

L’APPUNTAMENTO. Mercoledì 30 settembre alle 20.45 incontro con l’autore in via Borgo Santa Caterina 55 a Bergamo. Ingresso libero, prenotazione gradita.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Giuseppe Festa a Bergamo: «La danza del lupo» alla Libreria Fantasia
Giuseppe Festa: sarà a Bergamo il 30 settembre

Bergamo

Libreria Fantasia di Bergamo ospita Giuseppe Festa per la presentazione del suo libro “La danza del lupo”, pubblicato da Longanesi. L’appuntamento è in programma mercoledì 30 settembre alle 20.45, negli spazi della libreria in via Borgo Santa Caterina 55, a Bergamo.

Durante la serata Giuseppe Festa accompagnerà il pubblico alla scoperta del nuovo romanzo, raccontandone la genesi, i temi e l’universo narrativo. La danza del lupo si presenta come un thriller capace di intrecciare tensione, natura e mistero, elementi da sempre centrali nella produzione dell’autore.

Giuseppe Festa a Bergamo: «La danza del lupo» alla Libreria Fantasia
La copertina de«La danza del lupo»

A dieci anni da «La luna è dei lupi», Giuseppe Festa torna tra i boschi e le montagne dei Monti Sibillini con un thriller intenso. In fondo alla tana di un lupo viene ritrovato il corpo di una giovane biologa. Un delitto inquietante, che sembra sfidare la logica, la scienza e il confine stesso tra umano e selvatico. A indagare è Alma Rovere, investigatrice con una rarissima anomalia neurologica: l’ipertimesia, o memoria assoluta. Ogni parola, gesto e particolare resta impresso nella sua mente per sempre. Una capacità investigativa straordinaria, e insieme una condanna.

Ingresso libero

L’incontro sarà anche l’occasione per dialogare direttamente con Festa e approfondire il suo percorso letterario. L’ingresso è libero. La prenotazione è gradita scrivendo a [email protected].

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Mass Media
Turismo
Tempo libero
Sociale
Letteratura
Arte, cultura, intrattenimento
Alma Rovere
Giuseppe Festa
Longanesi
Libreria Fantasia