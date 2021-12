La fiaba di J. K. Rowling che parla anche agli adulti

La star della Città dei rimpianti è Felicità: una creatura eterea e luminosa che come il sole riscalda ciò che la circonda. Così la immagina J.K. Rowling – la celebre autrice inglese della saga di Harry Potter - ne «Il maialino di Natale», con le illustrazioni di Jim Field, una storia sospesa tra realtà e immaginazione, arricchita da un pizzico di magia. Un’avventura adatta a lettori di ogni età, che ricorda il valore dell’amicizia, del coraggio e della speranza.

La Rowling immagina questa «Città dei rimpianti» come il luogo dove sono radunate le cose (non necessariamente materiali) smarrite per errore e impossibili da ritrovare. Fra gli oggetti perduti ci sono per esempio i talenti non sfruttati e poi dimenticati. L’autrice descrive questa città regalandole il fascino decadente di Venezia, con le gondole, le antiche ville, i canali. Il protagonista Jack ci arriva con l’aiuto di un giocattolo nuovo, il maialino Nat, ricevuto alla vigilia di Natale. Devono svolgere insieme un’importante missione: ritrovare il suo più fedele compagno di avventure, Lino - un altro maialino di pezza -, che lo accompagna fin da quando era piccolo e che gli è stato portato via da un gesto impulsivo della sorellastra Holly. Il cattivo è il Perdente, che cerca di trattenere le cose smarrite nel suo mondo per sempre, e cerca di impedire a Jack di ritrovare Lino e di tornare sano e salvo a casa.