Scoprire l’antica Roma attraverso i suoi sapori

È la proposta di Silvia Stucchi, trevigliese, insegnante di Lingua e letteratura latina all’Università Cattolica di Milano, nel suo ultimo libro, «A cena con Nerone». Ove la controversa (anche se ormai rivalutata) figura dell’imperatore che regnò dal 54 al 68 dopo Cristo viene scelta come simbolo non tanto per i picchi raggiunti dall’arte culinaria alla sua tavola (nota anzi per una certa disinvoltura nell’uso dei veleni a fini politici) quanto piuttosto di un’epoca caratterizzata da fasto, lusso, ricercatezza e abbondanza. Requisiti sintetizzati alla perfezione dalla Cena di Trimalchione, il liberto arricchito raccontato da Petronio nel Satyricon, in un ostentato crescendo di portate al limite del paradossale e del ridicolo. Che diventa per Petronio un modo attraverso il quale raccontare, e criticare, la società del tempo attraverso le sue abitudini alimentari.