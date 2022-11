Trovare l’America nei luoghi più strani. Ecco la guida made in Bergamo - Foto

Un pullman piantato nel terreno, una capra sindaco, una statua di pinguino gigante. Una marmotta meteorologa protagonista di un film, una sequoia da attraversare in auto, una grande balena blu immersa in uno stagno. E, ancora, una baracca che sovverte le leggi della fisica, un cimitero di gusti di gelato, l’eldorado degli amanti degli ufo. Una collezione di luoghi apparentemente senza senso, che in fondo un senso ce l’hanno eccome e vanno a rappresentare uno scampolo di cultura folk americana.