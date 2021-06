Vite incompiute: giovani in cerca di certezze

Quali sono i pilastri sui quali costruire la vita e che cosa la rende invece «liquida», inafferrabile, indeterminata? La pandemia ha reso ancora più palpabile l’incertezza per tutti, ma ancor di più per i giovani, quelli che secondo gli studi più recenti, come quelli condotti per esempio da Eurostat e Swg, non riescono a trovare il lavoro che sognano e stazionano in un limbo di sfiducia, senza avere una visione chiara del futuro.

Lo raccontano in modo stimolante, compiendo un’indagine emotiva più che sociale, scrittori come Julia Sabina in «Vite in attesa» (Garzanti). La protagonista, Maribel, 24 anni, originaria di Madrid, si sposta a Lille, in Francia, con una borsa di studio per scrivere la tesi di dottorato, ma compie nel frattempo un faticoso percorso a caccia di orizzonti, di una direzione da seguire, in mezzo a rapporti inconcludenti, cercando di fare i conti con le proprie radici.