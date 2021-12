Il triatleta Sarzilla: «Vaccino anti Covid, pensate agli altri prima che a voi stessi»

«Il Covid-19 mi ha tolto la possibilità di giocarmi le chance olimpiche, la normalità mi ha portato al primo posto nel ranking mondiale tra gli italiani. Pratico una disciplina individuale, ma vaccinarsi è un dovere morale nei confronti degli altri oltre che di sé stessi». Parola di Michele Sarzilla, professione triatleta, l’uomo di ferro dello sport bergamasco. Il 2021 è stato l’anno più bello della sua carriera (due flash su tutti il titolo italiano su distanza sprint di Cervia e il quarto posto in Coppa del Mondo in Corea del Sud), premio alla perseveranza con cui aveva vissuto un 2020 in cui tutto il mondo, incluso il suo, si era fermato.

L’avevamo lasciata a costruirsi una piscina in casa per tenersi in forma di bracciata in bracciata. Ricorda?