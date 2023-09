A Bottanuco l’invasione degli alpini: in 5mila all’adunata sezionale

Grande successo domenica 10 settembre mattina per la 38a adunata degli alpini della sezione di Bergamo, nota come «Berghem de sass», organizzata dal gruppo di Bottanuco e dagli altri gruppi Ana dell’Isola sud: Bonate Sotto, Calusco d’Adda, Chignolo d’Isola, Medolago, Solza, Suisio e Madone. Complice la bella giornata di settembre, le aspettative più ottimistiche sono state soddisfatte con oltre 5mila penne nere in sfilata e tanta gente lungo le vie imbandierate di Bottanuco. Presenti circa 240 alfieri con i gagliardetti, quasi la totalità dei 278 gruppi orobici. Graditi ospiti i vessilli delle sezioni «amiche» di Alessandria, Brescia, Colico, Cremona-Mantova, Lario Lecco, Luino, Milano, Monza, Piacenza, Valcamonica, Valtellina. Forte presenza anche delle amministrazioni con circa 60 sindaci.