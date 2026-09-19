A Pontida oltre 100 pullman. Lega, rischio contestazioni e «buchi»

La prima Pontida senza Umberto Bossi, con le proiezioni che danno il partito al 5-6% e i contrasti interni, in particolare tra il leader Matteo Salvini e i nordisti. Una Pontida identitaria (fin dallo slogan scelto: «Non passa lo straniero», un richiamo alla leggenda del Piave) e legata ai territori, dove non ci saranno leader stranieri. È invece atteso un messaggio dello spagnolo Santiago Abascal (presidente di Vox). Il «sacro suolo» (per i leghisti) – almeno secondo quanto preannunciato dalla Lega – sarà dedicato al popolo, dai militanti agli amministratori: stando alle previsioni del partito, sono oltre 100 i pullman in viaggio da tutta Italia, a cui va aggiunto il treno «speciale» per i militanti del Centro-Sud.

Il programma

Sabato 19 settembre sarà il giorno dei giovani leghisti, che si riuniranno alle 17 per parlare di territori e partecipazione, condividendo «esperienze concrete, idee e voglia di costruire il futuro da protagonisti». Tra gli ospiti annunciati a questo primo «assaggio» di Pontida ci sono, oltre al coordinatore nazionale della Lega Giovani Luca Toccalini, i ministri Giuseppe Valditara (Istruzione e merito), Alessandra Locatelli (Disabilità) e Roberto Calderoli (Affari regionali e Autonomie) il presidente del Veneto Alberto Stefani, il sindaco di Suisio Edoardo Bertuetti e Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Regione.

La commemorazione

Proprio il 19 settembre il senatur avrebbe compiuto 85 anni. L’appuntamento è alle 15,30, al parco di via Leonardo da Vinci: alle 16 sarà piantato un ulivo, seguirà il canto del «Va’ pensiero» e, alle 17, la Messa in Abbazia Contemporaneamente, è in programma la commemorazione del fondatore della Lega Umberto Bossi, organizzata dall’ex senatore – oggi tra le fila del Patto per il Nord – nonché cofondatore del Carroccio Giuseppe Leoni, a sei mesi dalla sua scomparsa. Proprio il 19 settembre il senatur avrebbe compiuto 85 anni. L’appuntamento è alle 15,30, al parco di via Leonardo da Vinci: alle 16 sarà piantato un ulivo, seguirà il canto del «Va’ pensiero» e, alle 17, la Messa in Abbazia.

Domenica 20 settembre dalle 10 il raduno sul pratone. Un programma preciso non è stato diffuso e non è chiaro se sul palco potrebbero intervenire i governatori nordisti. La chiusura sarà affidata al segretario Salvini.

Il clima è teso