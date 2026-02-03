Abbandonano un materasso nel parco del cimitero di San Gervasio: multa di mille euro

«Non c’è limite all’inciviltà». Così l’amministrazione comunale di Capriate San Gervasio ha commentato sulla sua pagina ufficiale Facebook un episodio di abbandono di rifiuti sul suo territorio: nel parco del cimitero di San Gervasio è stato buttato un materasso.

Identificati e multati

Grazie alle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza e pubblicate ancora sul social network, si vedono due persone con il materasso sollevato sulla testa che camminano sulla strada per dirigersi al parco del cimitero: «Un gesto inaccettabile – commenta ancora su Facebook l’amministrazione comunale – che offende un luogo di rispetto e la comunità tutta». Rilevato l’accaduto la polizia locale ha dato il via alle indagini per risalire all’identità dei responsabili. Entrambi nell’arco di due giorni sono stati identificati e sanzionati: mille euro ciascuno.

Il Comune non sta affrontando solo il problema dell’abbandono abusivo di ingombranti, ma anche quello dei rifiuti urbani che si è aggravato dopo l’introduzione nel 2024 della tariffa puntuale. Da allora, grazie ai controlli della polizia locale, dei miglioramenti ci sono, ma restano delle zone critiche, soprattutto nel centro storico, dove non si possono non notare degli ammassamenti di sacchi di rifiuti abbandonati. Ammassamenti che il Comune ha deciso di non ritirare più regolarmente per cercare di sensibilizzare i responsabili e, più in generale, tutta la popolazione sulla problematica.

«Aumenteremo gli occhi elettronici»