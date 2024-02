Accoltellamento nel Lecchese, 25enne ferito e abbandonato a Presezzo: è grave

Ipotesi aperte

Due feriti

Con un’arma o forse con una bottiglia, qualcuno ha colpito un trentenne che, dopo essere rimasto ferito, è fuggito, gettandosi giù dalle scale del sottopasso della stazione ferroviaria del paese, per poi risalire dalla parte opposta dei binari. Qui l’uomo è stato soccorso e trasferito in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza: non è grave.



Un altro ferito, in condizioni più critiche, è stato invece soccorso a Presezzo: si tratta di un 25enne, di origini marocchine. Qualcuno lo avrebbe trasportato in auto da Olgiate al paese della Bergamasca, e qui abbandonato con una ferita alla schiena provocata probabilmente da un coltello o da un pezzo di vetro di bottiglia. In gravi condizioni, il giovane è stato trasferito all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: non è fortunatamente in pericolo di vita.