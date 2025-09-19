Accuse false al centro ippico: ex ministro Brambilla testimone

È un processo che s’arricchisce di nomi altisonanti, quello per calunnia e diffamazione, capaci - per l’accusa - di portare alla chiusura un centro ippico di Mapello . L’imputata è Nicole Berlusconi, giovane figlia di Paolo e nipote dell’ex premier scomparso Silvio. Lei il 18 settembre era presente in aula, accompagnata dalla madre. È accusata di calunnia, diffamazione aggravata, violazione di domicilio e interferenze illecite nella vita privata perché con la sua onlus «Progetto Islander» nel 2003 avrebbe orientato negativamente il destino del maneggio, presentando una denuncia e diffondendo un post su Facebook e Instagram in cui si parlava di incuria per gli animali.

E ora, tra le persone che ieri il giudice Laura Garufi ha ammesso nelle liste testimoniali, figura Maria Vittoria Brambilla, nota animalista ed ex ministro del Turismo in orbita berlusconiana, ma chiamata a deporre dalle parti civili in qualità di titolare di alcuni cavalli tenuti a ricovero nel maneggio di Mapello e dunque segno, - vogliono dimostrare i titolari - che il centro ippico non era preda dell’incuria così come era stato fatto credere. Ieri Nicole Berlusconi, tramite l’avvocato Guido Alleva e i legali del suo studio, ha presentato un’offerta reale di risarcimento di 10mila euro a testa a Michaela e Lorenzo Antali, i fratelli titolari dell’impianto, in cambio del ritiro della querela per tre reati. Proposta che Michaela ha rifiutato (il fratello Lorenzo era assente per motivi di lavoro, la sua disponibilità verrà sondata nell’udienza del 18 dicembre). I due sono parti civili con gli avvocati Ramona Li Calzi e Stefania Russo.

«A noi interessa sia fatta giustizia»