Addio a Umberto Chiari, il saluto commosso del figlio e il lungo applauso

La comunità di Villa d’Adda nel pomeriggio di venerdì 5 novembre si è fermata per partecipare al funerale di Umberto Chiari, l’escursionista di 67 anni rimasto vittima mercoledì 2 novembre di una caduta in un dirupo sul monte Seleron in provincia di Sondrio . La liturgia funebre è stata presieduta dal parroco don Fabio Riva con numerosi sacerdoti che hanno avuto o che hanno a che fare con Villa d’Adda, tra i quali don Diego Nodari, don Alberto Pressiani e don Matteo Bettazzoli.