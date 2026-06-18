Aggredito a Ponte San Pietro, in casa aveva armi e stupefacenti

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 17 giugno, un uomo di 34 anni è stato aggredito da tre uomini nel cortile di casa a Ponte San Pietro e poi trasportato in codice rosso all’ospedale di Bergamo. Durante gli accertamenti, i carabinieri hanno perquisito l’abitazione della vittima, trovando 20 chili di marijuana, 57 di hashish e oltre 75 grammi di cocaina.

Trovate anche delle armi

Stupefacente confezionati in numerosi pacchetti, occultati in diversi locali dell’abitazione, compresi ambienti in fase di ristrutturazione. Sono stati rinvenuti anche bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, appunti riconducibili ad attività di spaccio e diversi telefoni cellulari. I militari hanno anche sequestrato armi e munizioni detenuti illegalmente, tra cui un fucile a canne mozze con matricola abrasa e una pistola «revolver». L’uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi.