Ahmad e Daniel, dopo la tragedia scatta il divieto di balneazione

Farà ritorno in Marocco per venerdì la salma di Ahmad El Mayza, il marocchino di 44 anni con residenza a Levate morto annegato lunedì a Brembate, in zona Filarola, nelle acque del fiume Brembo. Il quarantaquattrenne, da circa 20 anni in Italia, era sposato e aveva due figli, di 14 e 12 anni. Prima della tragedia era in cerca di lavoro per raccogliere i fondi necessari a portare in Italia la sua famiglia. Ora, invece, dovranno essere i suoi famigliari ad attendere il ritorno del suo feretro in patria. Prima della partenza della salma, al momento composta nella camera mortuaria del cimitero di Brembate, è prevista una cerimonia funebre alla moschea di Curno.