Asse interurbano, un’altra giornata da «bollino nero» per il cantiere dell’Isola - Foto e video

C’è chi ha preso il treno. Qualcuno ha anticipato la partenza. Altri l’hanno posticipata. Nella giornata di venerdì 23 settembre si sono organizzati come potevano gli automobilisti dell’Isola per evitare di restare intrappolati in lunghe code dovendo raggiungere scuole e luoghi di lavoro nell’orario di punta. Ed effettivamente è andata un po’ meglio rispetto al mattino precedente.