Blitz in un edificio occupato, sette denunciati e un arresto per droga

Nelle prime ore del 30 ottobre, i carabinieri di Treviglio hanno liberato un edificio abbandonato in via XXV Aprile a Chignolo d’Isola . Il locale era stato occupato abusivamente da un gruppo di persone.

Durante l’operazione, i militari hanno identificato sette cittadini marocchini , tutti irregolari e con precedenti penali, di età compresa tra i 17 e i 32 anni. Gli occupanti sono stati denunciati per invasione di terreni e edifici, mentre dalle perquisizioni è emersa una piccola quantità di hashish per uso personale, posseduta da uno dei presenti che è stata sequestrata.

I dettagli dell’operazione di sgombero dell’edificio

(Foto di i)

Alcuni degli occupanti sono stati denunciati anche per soggiorno illegale sul territorio italiano. Tra loro, uno è stato arrestato e trasferito nel carcere di Bergamo, in seguito a un ordine di custodia cautelare emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari di Bergamo. L’uomo, già noto alle autorità, era stato coinvolto in un episodio nel 2021 quando, alla guida di una moto, aveva tentato di sfuggire a un controllo dei carabinieri di Treviglio. Fermato a Madone dopo un inseguimento, era stato trovato in possesso di circa 100 grammi di cocaina.