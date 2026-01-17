Bonate Sopra, si barrica in auto alla vista degli agenti: in casa 900 grammi di cocaina

Un arresto per spaccio da parte degli agenti della Questura di Bergamo. Giovedì 15 gennaio, durante un servizio di osservazione e appostamento in abiti civili a Bonate Sopra, i poliziotti hanno individuato un’auto sospetta, procedendo al controllo. Ma alla vista degli operatori, l’uomo alla guida si è barricato all’interno dell’auto, rifiutandosi di scendere e di rispondere alle richieste degli agenti, effettuando nel frattempo diverse telefonate.

In casa 900 grammi di cocaina

Gli agenti sono tuttavia riusciti a procedere con la perquisizione dell’uomo, marocchino classe 1992, oltre che del veicolo e dell’abitazione, nel comune di Vimercate. Nell’appartamento sono stati trovati circa 900 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento e bilancini di precisione. Oltre a 41mila euro in contanti, prevalentemente di piccolo taglio, sopra l’armadio della camera da letto. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere a Monza, a disposizione della Procura.