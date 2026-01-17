Burger button
Cronaca / Isola e Valle San Martino
Sabato 17 Gennaio 2026

Bonate Sopra, si barrica in auto alla vista degli agenti: in casa 900 grammi di cocaina

L’ARRESTO. Nell’abitazione trovati anche 41mila euro in contanti, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

Redazione Web
Redazione Web
Il sequestro della polizia
Il sequestro della polizia

Bergamo

Un arresto per spaccio da parte degli agenti della Questura di Bergamo. Giovedì 15 gennaio, durante un servizio di osservazione e appostamento in abiti civili a Bonate Sopra, i poliziotti hanno individuato un’auto sospetta, procedendo al controllo. Ma alla vista degli operatori, l’uomo alla guida si è barricato all’interno dell’auto, rifiutandosi di scendere e di rispondere alle richieste degli agenti, effettuando nel frattempo diverse telefonate.

In casa 900 grammi di cocaina

Gli agenti sono tuttavia riusciti a procedere con la perquisizione dell’uomo, marocchino classe 1992, oltre che del veicolo e dell’abitazione, nel comune di Vimercate. Nell’appartamento sono stati trovati circa 900 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento e bilancini di precisione. Oltre a 41mila euro in contanti, prevalentemente di piccolo taglio, sopra l’armadio della camera da letto. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere a Monza, a disposizione della Procura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bonate Sopra
Bergamo
Monza
Vimercate
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Forze Ordine
Carceri
Questura di Bergamo