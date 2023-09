Bottanuco, accoltella all’addome il figlio dopo un litigio: muore 54enne. Arrestato il papà

L’aggressione intorno alle 17 di domenica 3 settembre a Bottanuco, in via Castelrotto.Ancora poche le informazioni, pare che un uomo 80enne, durante un litigio, abbia colpito all’addome con un coltello il figlio, di 54 anni. L’omicidio nella casa di famiglia, lo stesso padre avrebbe chiamato i soccorsi per chiedere aiuto e per avvisare le forze dell’ordine.