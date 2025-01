Bottanuco, Giancarlo Carminati muore per malore il giorno dopo il compleanno

Un improvviso malore non ha dato scampo all’impresario edile Giancarlo Carminati, 88 anni di Bottanuco, che sabato mattina 11 gennaio ha lasciato nel dolore i figli Emanuela con Federico, Devis, Giuseppe e gli amati nipoti. L’anziano è spirato sabato mattina presto nella sua casa di via Locatelli.

«Il papà ha compiuto gli 88 anni venerdì e sabato avremmo festeggiato il suo compleanno, invece la mattina stessa ha avuto questo malore e purtroppo ci ha lasciato – racconta la figlia Emanuela –. Nonostante l’età era in buone condizioni di salute, tra l’altro sino a qualche giorno fa alla mattina sia alzava presto e faceva la sua solita passeggiata in paese – prosegue Emanuela –. Siamo rimasti attoniti, oltre che addolorati, per quanto accaduto. Mio papà è stato un grande lavoratore, partito da giovane con la sua impresa, e seppur in pensione sino ai giorni scorsi ci seguiva e dava consigli su come affrontare le opere in cantiere ed era e sempre pronto ad aiutarci».