Brembate, addio al sorriso di Eleonora. Le nozze settimana scorsa

Per sei anni ha combattuto con coraggio contro una grave malattia, non perdendo mai il sorriso e guardando sempre al futuro con positività e fiducia. Tanto da programmare il suo matrimonio: la settimana scorsa si era infatti sposata con Christian Perego e insieme stavano pensando al viaggio di nozze, sarebbe stato nel Salento pugliese. Ma il sorriso di Eleonora Greco, 42 anni, si è spento insieme alle sue speranze: Brembate piange Eleonora, che si è spenta nell’abitazione di via Pizzo Redorta 55 dove viveva con la famiglia. Oltre al marito la 42enne lascia nel dolore l’amato figlio Lorenzo, di 10 anni.

Settimana scorsa si era sposata in Municipio: «Era un suo desiderio e l’abbiamo fatto», racconta il marito Era molto conosciuta e stimata sul territorio anche per la sua professione: ricopriva, infatti, la carica di responsabile della Formazione e della selezione del personale alla Same-Deutz Fahr di Treviglio, azienda per cui lavorava da circa 15 anni, dov’era nota e apprezzata per la sua capacità organizzativa e la sua disponibilità.

«Non ha mai mollato»

Era attaccata al suo impiego, amava andare al lavoro: «La mia Eleonora – racconta il marito Christian – aveva un carattere fortissimo. In tutti gli anni della sua malattia ne ha passate tante, ci sono stati momenti molto duri, ma lei non ha mai mollato. Appena si sentiva bene andava a lavorare, sempre con il massimo impegno. In ufficio si è recata fino a tre mesi fa quando le sue condizioni, a causa di una polmonite, sono peggiorate purtroppo irrimediabilmente».

Sempre in viaggio, nonostante tutto

Ma era soprattutto alla sua famiglia che la 42enne non faceva mai mancare la sua presenza: «Mi ricordo un episodio particolare – racconta ancora il marito –: nel 2024 era stata operata allo stomaco per delle complicazioni legate alla sua patologia e così si doveva alimentare esternamente. Ma lei, una volta tornata a casa, era già in cucina preparare il pasto per me e nostro figlio. Non so come facesse, era fortissima. Credo che qualsiasi altra persona nelle sue condizioni avrebbe mollato molto prima». Ed è anche nel suo desiderio di viaggiare che la voglia di vivere di Eleonora si esprimeva: pure nei sei anni della sua malattia non ha mai rinunciato a organizzare viaggi con la sua famiglia. L’ultimo tour, in Marocco, risale all’anno scorso (ed è in questa occasione che è stata scattata la foto del suo volto sorridente utilizzata per l’annuncio funebre).

Il matrimonio

Settimana scorsa, invece, si era sposata in Municipio con il marito: «Era un suo desiderio e l’abbiamo fatto – continua Christian –. Subito dopo ha iniziato a parlare del nostro viaggio di nozze. Mi diceva: “Appena starò meglio ce ne andremo in Salento”». Ma purtroppo non ce n’è stato il tempo.

Le condizioni della 42enne si sono aggravate a gennaio a causa di una polmonite che l’ha costretta al ricovero all’ospedale. Appena ha potuto, però, ha voluto tornare nella sua abitazione: «I medici – conclude il marito – ci hanno detto che ormai eravamo arrivati alla fine, che non c’era più tempo e la medicina non avrebbe potuto fare più nulla, così l’abbiamo voluta a casa e anche lei voleva vivere gli ultimi mesi della sua vita stretta nell’abbraccio della sua famiglia».