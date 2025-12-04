Burger button
Cronaca / Isola e Valle San Martino
Giovedì 04 Dicembre 2025

Brembate, in casa 20 chili di hashish: arrestato in flagranza

L’OPERAZIONE. Nell’abitazione anche materiale per il confezionamento, 10mila euro in contanti e 9 telefoni cellulari.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Brembate

Nella prima mattinata di mercoledì 3 dicembre, la polizia di Stato di Bergamo ha arrestato un uomo del 1997, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In casa 20 chili di hashish

Gli agenti hanno individuato un appartamento a Brembate come possibile luogo di stoccaggio delle sostanze. Una volta entrati nell’abitazione, utilizzata dall’indagato - di origini marocchine, di fatto senza fissa dimora - è stata rinvenuta un’ingente quantità di stupefacenti: 20 chili di hashish e 563 grammi di cocaina.

Nell’appartamento anche vari materiali per il confezionamento, circa 10mila euro in contanti e 9 telefoni cellulari. Materiali posti sotto sequestro, mentre l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato.

