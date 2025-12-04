Brembate, in casa 20 chili di hashish: arrestato in flagranza

Nella prima mattinata di mercoledì 3 dicembre, la polizia di Stato di Bergamo ha arrestato un uomo del 1997, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In casa 20 chili di hashish

Gli agenti hanno individuato un appartamento a Brembate come possibile luogo di stoccaggio delle sostanze. Una volta entrati nell’abitazione, utilizzata dall’indagato - di origini marocchine, di fatto senza fissa dimora - è stata rinvenuta un’ingente quantità di stupefacenti: 20 chili di hashish e 563 grammi di cocaina.