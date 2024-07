Brembate, mamma e due figli investiti da un’auto: la donna è grave

La donna, 31 anni, di origini marocchine, residente in zona, ha riportato un trauma cranico ed è stata portata in codice rosso con l’elicottero al San Gerardo di Monza, in prognosi riservata. Non sarebbero invece in gravi condizioni i due bambini: uno – di 7 anni – è stato portato in codice giallo al «Papa Giovanni» con traumi alla testa e a una mano, l’altro – di 7 mesi – dopo l’urto è caduto dal passeggino ed è stato portato con l’ambulanza in codice verde al «Papa Giovanni».