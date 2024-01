Brembate Sopra, in 300 alla fiaccolata organizzata dagli amici di Morgan Algeri - Foto e video

Circa trecento persone hanno partecipato, la sera del 10 gennaio a Brembate Sopra, alla fiaccolata in memoria di Morgan Algeri , il pilota di 38 anni morto nel lago di Como insieme alla canturina Tiziana Tozzo, 45 anni, dopo che la sua auto è finita in acqua a causa di una manovra improvvisa sulla quale si stanno concentrando le indagini.

In testa al corteo un grande striscione del centro volo di Caravaggio (una settantina i soci presenti) con una fotografia di Morgan e la scritta: «Ciao Morgan, resterai per sempre con noi». Hanno partecipato anche i sub Bergamo e i soci dello Sci club di Brembate Sopra (il papà di Morgan è nel direttivo). Poi la sosta, con un l ungo applauso, davanti all’abitazione di via Viole, dove sono stati lasciati fiori e la sua fotografia. Poi il corteo ha ripreso silenziosamente il cammino per terminare poco dopo davanti a casa della famiglia Algeri.