Calusco a Rfi: sul ponte San Michele passino auto e treni insieme

Questa volta la richiesta è stata messa nero su bianco su una lettera ufficiale. Il Comune di Calusco d’Adda ha scritto a Rfi (Rete ferroviaria italiana) per chiedere formalmente che nelle ore di punta sul ponte promiscuo (stradale/ferroviario) San Michele sul fiume Adda al confine con Paderno, venga concesso il transito contemporaneo di treni e automobili.

Auto ferme, quando sul ponte passa il treno

Attualmente su questo ponte, il cui accesso è regolato da impianto semaforico, le auto possono passare solo quando non sta contemporaneamente passando un treno. Ciò porta regolarmente alla formazione di lunghe code, soprattutto nella fascia mattutina quando i treni che attraversano il San Michele, sono più numerosi rispetto alle altre fasce orarie. Ad esempio dalle 7 alle 8 sono sei e ciò si traduce in soli 18 minuti di semaforo verde per le auto.

La situazione peggiorata dopo la chiusura del ponte di Brivio

Dopo la chiusura del ponte di Brivio lo scorso 4 maggio la situazione fra Calusco e Paderno è peggiorata a fronte del fatto che il traffico di passaggio è ulteriormente aumentato. Per discutere di questa questione si è tenuto un tavolo la scorsa settimana in Prefettura e, in tale frangente, si è deciso di procedere con due azioni.

La lettera di Calusco a Rfi

Una di queste è che Calusco avrebbe appunto scritto a Rfi per consentire sul San Michele il passaggio contemporaneo di auto e treni: «Durante l’incontro in Prefettura – si legge sulla lettera inviata e sottoscritta dal sindaco Michele Pellegrini – sono emerse le problematiche causate dalla chiusura del ponte di Brivio e, in modo particolare, il vertiginoso aumento di traffico con lunghe code e relativi tempi di attesa subiti dagli automobilisti per transitare sul Ponte San Michele tra Calusco d’Adda e Paderno d’Adda.

Verificato che il problema, pur con la regolamentazione semaforica alternata per i due sensi di marcia, risulta accettabile in assenza di transito di treni (senza semaforo rosso in entrambi i sensi per inibire il passaggio delle auto), chiediamo la possibilità che Rfi conceda una deroga all’attuale regolamentazione e consenta il transito simultaneo di treni e auto sul ponte San Michele almeno nelle ore di punta».

La richiesta di deroga

Le fasce orarie per cui è stata richiesta la deroga sono quelle alla mattina fra le 7 e le 9 e il pomeriggio dalle 17 alle 19. La seconda azione che è stato deciso di portare avanti prevede che la Regione si interfacci con Rfi e Trenord per chiedere una rimodulazione del passaggio dei treni sul San Michele ed, eventualmente, anche una riduzione del loro numero.

Questa notizia era già trapelata dopo la riunione in Prefettura e aveva sollevato critiche da parte dei pendolari timorosi di vedersi ridurrei treni a loro disposizione.