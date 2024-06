Calusco, finale amaro per «Sbirrando»: i ladri se ne vanno con 18mila euro

Si è conclusa con grande amarezza la 26esima edizione della festa della birra Caluschese, andata in scena dal 12 al 16 giugno. Nella terza serata dell’evento, venerdì 14 giugno, qualcuno ha rubato 18mila euro in contanti, al termine della serata. Il presidente di Sbirrando Emanuele Rocca ha espresso sconcerto e delusione per quanto accaduto, descrivendo il furto come un «duro colpo» per tutti gli organizzatori.

«È accaduto alla fine della terza serata, con noi presenti. Mai avremmo pensato che potesse accadere qualcosa del genere - ha dichiarato Rocca -. Abbiamo lavorato intensamente quest’anno per offrire un’edizione memorabile, ma siamo davvero amareggiati». «È accaduto alla fine della terza serata, con noi presenti. Mai avremmo pensato che potesse accadere qualcosa del genere - ha dichiarato Rocca -. Abbiamo lavorato intensamente quest’anno per offrire un’edizione memorabile, ma siamo davvero amareggiati». Ogni anno l’incasso della festa della birra viene devoluto a varie realtà locali: l’obiettivo di Sbirrando è infatti non solo divertire, ma anche e soprattutto aiutare e contribuire attivamente alla crescita e al benessere della comunità. «Sapere che quei soldi non potranno più essere destinati a chi ne ha bisogno e davvero un dispiacere», ha aggiunto Rocca. L’accaduto è stato denunciato ai carabinieri.

Non tutto è perduto